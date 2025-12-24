Εξέπεμψε SOS, ζήτησε επείγουσα προσγείωση και συνετρίβη το αεροσκάφος που μετέφερε τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Διευθυντή Επικοινωνίας της Κυβέρνησης της Λιβύης το αεροσκάφος παρουσίασε ηλεκτρική βλάβη - Η ηγεσία των λιβυκών ενόπλων δυνάμεων βρισκόταν για αυθημερόν επίσκεψη στην Άγκυρα - Νεκροί όλοι οι επιβαίνοντες