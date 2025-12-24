Αγωνία για την ταυτοποίηση της Ελληνίδας αεροσυνοδού, στο μαύρο κουτί ψάχνουν τα αίτια της τραγωδίας με το Falcon 50 στην Άγκυρα

Δεν έχουν γίνει περισσότερα γνωστά για την ταυτότητά της, αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από το Υπουργείο Εξωτερικών προκειμένου να ταυτοποιηθεί - Πώς συνέβη η τραγωδία - Δείτε βίντεο