Η αληθινή εικόνα της καθημερινότητας των παιδιών στην Κένυα - Πώς μια δράση μπορεί να αλλάξει τη ζωή τους

Για ένα παιδί στην Κένυα, ένα πιάτο φαγητό δεν είναι λεπτομέρεια.Είναι η διαφορά ανάμεσα στο να φύγει και στο να μείνει στο σχολείο.Και κάπου αλλού, την ίδια στιγμή, ένα στολισμένο δέντρο γεμίζει με ακόμα μία μπάλα.Μια ακόμη μπάλα που δεν αλλάζει τίποτα.Για αυτά τα παιδιά, όμως, το ίδιο μικρό ποσό που κοστίζει αυτή η χριστουγεννιάτικη μπάλα αρκεί για ένα πιάτο φαγητό.Και αυτό, πραγματικά, αλλάζει τα πάντα.Με 0,82€ θα είχες ένα ακόμα διακοσμητικό αντικείμενο χωρίς “αξία”.Και; Θα άλλαζε κάτι;