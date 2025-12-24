Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.
Η αληθινή εικόνα της καθημερινότητας των παιδιών στην Κένυα - Πώς μια δράση μπορεί να αλλάξει τη ζωή τους
Το πρόγραμμα αναδοχής παιδιού της ActionAid στην Κένυα και η καθημερινότητα πίσω από τους αριθμούς
Το κουδούνι έχει χτυπήσει, αλλά κανένας μαθητής και καμία μαθήτρια δεν φεύγει.
Τα παιδιά κάθονται στη σειρά, κρατώντας το καθένα το μπολ του για το φαγητό. Κάποια παίζουν με τα χέρια τους, άλλα κοιτούν προς το καζάνι. Δεν βιάζονται. Ξέρουν ότι εκεί μέσα είναι το μεσημεριανό τους που δεν θα το έβρισκαν στο σπίτι.
Όταν η κουτάλα βυθίζεται στο φαγητό, το βλέμμα τους αλλάζει.
Στην περιφέρεια Makueni της Κένυας, το μεσημεριανό στο σχολείο είναι η στιγμή που όλα σταματούν.
Τα παιδιά έρχονται νηστικά
Η ημέρα αρχίζει από νωρίς. Πολλά παιδιά περπατούν χιλιόμετρα για να φτάσουν στο σχολείο, περιμένοντας πώς και πώς την ώρα του μεσημεριανού. Τα περισσότερα δεν έχουν φάει. Στο σπίτι, το φαγητό τελειώνει γρήγορα. Κάποιες φορές δεν υπάρχει καθόλου.
Υπάρχουν παιδιά που, όταν μαθαίνουν ότι δεν θα υπάρξει φαγητό στο σχολείο, δεν πηγαίνουν καθόλου.
Η Domitila, διευθύντρια σχολείου, θυμάται:
«Ένα παιδί ήρθε, ρώτησε αν θα φάμε. Όταν έμαθε ότι δεν υπήρχε φαγητό, έβγαλε τη στολή του και έφυγε κλαίγοντας».
Ένα πιάτο φαγητό αλλάζει τα πάντα
Σε 26 σχολεία της περιοχής, τα παιδιά ξέρουν ότι το μεσημέρι θα φάνε. Το φαγητό είναι githeri - καλαμπόκι και φασόλια. Δεν εντυπωσιάζει. Αλλά είναι εκεί, κάθε μέρα.
Η Catherine, υπεύθυνη του προγράμματος της ActionAid, το παρατηρεί καθημερινά:
«Αν ξέρουν ότι θα φάνε στο σχολείο, έρχονται. Και μένουν».
Για τα κορίτσια, αυτό το μπολ είναι ακόμα πιο σημαντικό.
Κάποια πράγματα μοιάζουν μικρά. Μέχρι να τα δεις από κοντά.
Για ένα παιδί στην Κένυα, ένα πιάτο φαγητό δεν είναι λεπτομέρεια.
Είναι η διαφορά ανάμεσα στο να φύγει και στο να μείνει στο σχολείο.
Και κάπου αλλού, την ίδια στιγμή, ένα στολισμένο δέντρο γεμίζει με ακόμα μία μπάλα.
Μια ακόμη μπάλα που δεν αλλάζει τίποτα.
Για αυτά τα παιδιά, όμως, το ίδιο μικρό ποσό που κοστίζει αυτή η χριστουγεννιάτικη μπάλα αρκεί για ένα πιάτο φαγητό.
Και αυτό, πραγματικά, αλλάζει τα πάντα.
Με 0,82€ θα είχες ένα ακόμα διακοσμητικό αντικείμενο χωρίς “αξία”.
Και; Θα άλλαζε κάτι;
Με 0,82€ την ημέρα, ένα παιδί θα είχε ένα πιάτο φαγητό να φάει κάθε ημέρα.
Και θα άλλαζαν τα πάντα.
