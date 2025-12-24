ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Έκρηξη βυτιοφόρου σε αυτοκινητόδρομο στην Ιταλία, δείτε βίντεο

 Η έκρηξη προκλήθηκε έπειτα από σύγκρουση του βυτιοφόρου με φορτηγό

Βυτιοφόρο με υγραέριο εξερράγη στην Ιταλία το απόγευμα της Τρίτης. Η έκρηξη προκλήθηκε έπειτα από σύγκρουση του βυτιοφόρου με φορτηγό.

Το ατύχημα συνέβη στον αυτοκινητόδρομο Α1, Μιλάνο-Νάπολ. Βίντεο που κυκλοφορούν στα social media δείχνουν τη στιγμή της έκρηξης.



Σύμφωνα με τις αρχές, λίγο πριν την έκρηξη είχαν φτάσει στο σημείο δυνάμεις της πυροσβεστικής και της τροχαίας, οι οποίες προχώρησαν έγκαιρα στην εκκένωση του χώρου εστίασης. Για τον λόγο αυτό δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.



Από την έκρηξη προκλήθηκαν επίσης ζημιές στο οδόστρωμα και στις υποδομές του αυτοκινητοδρόμου, με αποτέλεσμα ένα τμήμα του να κλείσει προσωρινά και στις δύο κατευθύνσεις. Η κυκλοφορία εκτράπηκε, προκαλώντας σημαντικές καθυστερήσεις. Το ωστικό κύμα, επίσης, έσπασε παράθυρα σε κοντινά καταστήματα.

