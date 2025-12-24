Σε μια χώρα όπου οι φυσικές καταστροφές μας δοκιμάζουν καθημερινά, η ασφάλιση της κατοικίας δεν αποτελεί πολυτέλεια. Είναι μια απαραίτητη κίνηση που δείχνει προνοητικότητα και εξασφαλίζει ουσιαστική προστασία, προσφέροντας σιγουριά και ψυχική ηρεμία σε μια δύσκολη στιγμή.
Έκρηξη βυτιοφόρου σε αυτοκινητόδρομο στην Ιταλία, δείτε βίντεο
Η έκρηξη προκλήθηκε έπειτα από σύγκρουση του βυτιοφόρου με φορτηγό
Το ατύχημα συνέβη στον αυτοκινητόδρομο Α1, Μιλάνο-Νάπολ. Βίντεο που κυκλοφορούν στα social media δείχνουν τη στιγμή της έκρηξης.
WATCH: Massive explosion on highway in Teano, Caserta, Italy, no word on casualties. pic.twitter.com/BCjVYFCS8g— AZ Intel (@AZ_Intel_) December 23, 2025
Σύμφωνα με τις αρχές, λίγο πριν την έκρηξη είχαν φτάσει στο σημείο δυνάμεις της πυροσβεστικής και της τροχαίας, οι οποίες προχώρησαν έγκαιρα στην εκκένωση του χώρου εστίασης. Για τον λόγο αυτό δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.
#Caserta -— NanoTV.it (@nanotvit) December 23, 2025
Esplosione di un’autobotte all’autogrill Teano Ovest, nel territorio di Teano, sull’A1. Tratto temporaneamente chiuso verso Napoli e Roma. Nessun ferito segnalato, indagini in corso.”#Cronaca #Teano #A1 #Esplosione #Campania #NanoTV pic.twitter.com/bsF13eoAyr
Από την έκρηξη προκλήθηκαν επίσης ζημιές στο οδόστρωμα και στις υποδομές του αυτοκινητοδρόμου, με αποτέλεσμα ένα τμήμα του να κλείσει προσωρινά και στις δύο κατευθύνσεις. Η κυκλοφορία εκτράπηκε, προκαλώντας σημαντικές καθυστερήσεις. Το ωστικό κύμα, επίσης, έσπασε παράθυρα σε κοντινά καταστήματα.
Teano (CE), Dopo un tamponamento tra mezzi pesanti lungo autostrada #A1, #incendio a una cisterna di GPL: i #vigilidelfuoco hanno evacuato l’area, compresi due autogrill, successivamente l’esplosione. In corso messa in sicurezza e bonifica area [#23dicembre 20:30] pic.twitter.com/lKevKsNHbH— Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) December 23, 2025
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr