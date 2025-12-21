Ανοιχτό το ενδεχόμενο απαγόρευσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για τα παιδιά στην Ελβετία

Στον απόηχο της πρόσφατης απαγόρευσης από την Αυστραλία της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στις ηλικίες κάτω των 16 ετών, η Ελίζαμπεθ Μπάουμ- Σνάιντερ είπε ότι η χώρα της θα έπρεπε να εξετάσει ανάλογα μέτρα