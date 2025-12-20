Το μήνυμά της από τη Νέα Υόρκη
Ο πάπας Λέων μαθαίνει γερμανικά μέσω εφαρμογής και παίζει διαδικτυακά παιχνίδια λέξεων
Στον ελεύθερό του χρόνο ο πάπας Λέοντας επενδύει παραγωγικά τον χρόνο του. Μάλιστα, όταν δεν καταφέρνει να κοιμηθεί χρησιμοποιεί μια από τις γνωστότερες εφαρμογές του διαδικτύου, για να μάθει γερμανικά.
Πρόσφατα, αρκετοί πολίτες, από κάθε μεριά του κόσμου οι οποίοι μαθαίνουν, επίσης, ξένες γλώσσες χάρη στην συγκεκριμένη εφαρμογή, είχαν δει να συνδέεται ένας χρήστης με την ονομασία @drPrevost. Πρόκειται για το ίδιο όνομα χρήστη που ο Αμερικανός Άγιος Πατέρας των Καθολικών είχε διαλέξει και στο «Χ», πριν την εκλογή του.
Η La Repubblica γράφει ότι ο αδελφός του ποντίφικα, Τζόν Πρέβοστ, ρωτήθηκε σχετικά από το περιοδικό National Catholic Reporter και απάντησε ότι ο πάπας Λέων συνηθίζει να συνδέεται με το κινητό και να παίζει ένα «έξυπνο» και γνωστό διαδραστικό ηλεκτρονικό παιχνίδι, που αποτελεί εξέλιξη του σταυρόλεξου και ενός επιτραπέζιου παιχνιδιού: κάθε παίκτης πρέπει να καταφέρει να συνθέσει μια λέξη η οποία αποτελείται από πέντε γράμματα, κάνοντας, το πολύ, έξι προσπάθειες.
Ο Τζον Πρέβοστ πρόσθεσε ότι με τον αδελφό του ανταλλάσσουν πληροφορίες σε καθημερινή βάση, σχετικά με το σκορ που πετυχαίνουν στο συγκεκριμένο παιχνίδι και ότι δεν τον εκπλήσσει το ότι ο ποντίφικας μπορεί να χρησιμοποιεί εφαρμογή για να τελειοποιήσει μια, ακόμη, ξένη γλώσσα.
Υπενθυμίζεται ότι ο πάπας, εκτός από αγγλικά -που είναι η μητρική του γλώσσα- μιλά ιταλικά, ισπανικά, γαλλικά, και γνωρίζει αρκετά πορτογαλικά. Διαβάζει και μιλά, τέλος, και λατινικά, τα οποία αποτελούν και την επίσημη γλώσσα της Καθολικής Εκκλησίας.
