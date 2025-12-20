Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Ιταλία: Συνελήφθησαν 384 άνθρωποι, κατασχέθηκαν 1,4 τόνοι ναρκωτικών
ΚΟΣΜΟΣ
Ιταλία Αστυνομία Ναρκωτικά κοκκαΐνη

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Ιταλία: Συνελήφθησαν 384 άνθρωποι, κατασχέθηκαν 1,4 τόνοι ναρκωτικών

Υπό έρευνα 655 πρόσωπα, μεταξύ αυτών 39 ανήλικοι 

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Ιταλία: Συνελήφθησαν 384 άνθρωποι, κατασχέθηκαν 1,4 τόνοι ναρκωτικών
Η ιταλική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα πως συνέλαβε 384 ανθρώπους και κατέσχεσε 1,4 τόνους ναρκωτικών ουσιών σε μια μεγάλης κλίμακας επιχείρηση κατά του εμπορίου και της διακίνησης ναρκωτικών.

Πέραν των συλλήψεων, οι αρχές έθεσαν υπό έρευνα 655 πρόσωπα, μεταξύ αυτών 39 ανηλίκους και κατέσχεσαν 35 κιλά κοκαΐνης και περισσότερα από 40 πυροβόλα όπλα, ανέφερε η αστυνομία σε μια ανακοίνωση.

Η επιχείρηση, που ολοκληρώθηκε χθες σε διάφορες περιφέρειες της χώρας, οδήγησε στο προσωρινό κλείσιμο πέντε καταστημάτων κάνναβης σε τρεις πόλεις, έπειτα από 312 ελέγχους.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, έγινε γνωστό από την αστυνομία πως κατέσχεσε 296 κιλά προϊόντων κάνναβης, τα οποία, βάσει των προκαταρκτικών ελέγχων, αποδείχθηκαν πως ήταν παράνομα ναρκωτικά.
