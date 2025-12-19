Σοκ στις ΗΠΑ: Γνωστή ρεπόρτερ δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της μπροστά στα μάτια του 3χρονου γιου τους

Steven Pearl opened his press conference by paying tribute to Christina Chambers:



"She was a beacon. She was a luminary. She just lit up a room every time she walked into it. She was what we all should aspire to be on a day-to-day basis based on how she treated other people." pic.twitter.com/1I3GWLOivi — The Next Round (@NextRoundLive) December 18, 2025

«Η Κρίστίνα Τσέιμπερς είχε μια όμορφη ικανότητα να σε κάνει φίλη της αμέσως», είπε μια δημοσιογράφος με την οποία είχαν εργαστεί μαζί.Η Τσέιμπερς είχε προσληφθεί από τον συγκεκριμένο σταθμό το 2015 και εργάστηκε εκεί για 7 χρόνια στον τομέα των αθλητικών μεταδόσεων. Στη συνέχεια αποφάσισε να ακολουθήσει καριέρα εκπαιδευτικού, χωρίς όμως να αφήσει τον κόσμο των σπορ, καθώς κάλυπτε ως «ρεπόρτερ γραμμών» για μια από τις πιο προβεβλημένες διοργανώσεις παγκοσμίως, αυτή του NFL, για λογαριασμό του δικτύου FOX.Πολλοί την περιέγραψαν ως τη χαρά της ζωής, ενώ μετά το τέλος των αγώνων την περασμένη αγωνιστική όταν και έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου της, πολλοί πρωταγωνιστές του αμερικανικού ποδοσφαίρου (football) μίλησαν με τα καλύτερα λόγια για εκείνη εξαίροντας την προσωπικότητα, αλλά και τον επαγγελματισμό της.«Ήταν ένας από τους πιο γλυκούς και στοργικούς ανθρώπους που γνωρίζω», είπε ο παρουσιαστής ειδήσεων του WBRC 6, Τζέι Προύιτ. «Ήταν συνέχεια στο τρέξιμο, αγαπούσε τον γιο της και αγαπούσε τη ζωή. Χαίρομαι που είχα την ευκαιρία να την αγκαλιάσω και να της πω πόσο την εκτιμώ πριν από μια εβδομάδα. Λυπάμαι πολύ για την οικογένειά της».