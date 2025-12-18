Πόλεμος στην Ουκρανία: Θέλουμε ευρωπαϊκή απόφαση για τα ρωσικά assets πριν το τέλος του χρόνου, λέει ο Ζελένσκι

«Οι εταίροι μας έχουν ενημερωθεί ότι η απόφαση πρέπει να ληφθεί μέχρι το τέλος του έτους» τόνισε από τις Βρυξέλλες ο Ουκρανός πρόεδρος - Έχουμε σίγουρα φτάσει σε ένα σημείο καμπής, είπε ο Πολωνός πρωθυπουργός