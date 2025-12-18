Ζελένσκι στους Ευρωπαίους ηγέτες: Η Ουκρανία θα έχει πρόβλημα αν δεν συμφωνήσετε για τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία
Ζελένσκι στους Ευρωπαίους ηγέτες: Η Ουκρανία θα έχει πρόβλημα αν δεν συμφωνήσετε για τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία
«Δεν θα φύγουμε από εδώ χωρίς απόφαση» διαβεβαιώνουν Αντόνιο Κόστα και η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν – Νέες συνομιλίες αύριο και το Σάββατο μεταξύ Κιέβου και Ουάσινγκτον
Στις Βρυξέλλες, όπου διεξάγεται η Σύνοδος Κορυφής, βρίσκεται ο Βολοντίμιρ Ζελέσκι, προειδοποιώντας τους ηγέτες των κρατών μελών της ΕΕ ότι αν δεν καταλήξουν σε συμφωνία για τον τρόπο χρηματοδότησης του πολέμου στην Ουκρανία, το Κίεβο θα αντιμετωπίσει σοβαρό πρόβλημα.
Στόχος του Ζελένσκι, σύμφωνα με υψηλόβαθμο αξιωματούχο, είναι να πείσει τους Ευρωπαίους να χρησιμοποιήσουν τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια για να βοηθήσουν τη χώρα του.
«Χωρίς αυτήν την απόφαση, θα υπάρξει σοβαρό πρόβλημα για την Ουκρανία», δήλωσε ο πρόεδρος Ζελένσκι στους δημοσιογράφους πριν από την άφιξή του στις Βρυξέλλες.
Στο ίδιο μήκος κύματος φαίνεται ότι κινείται και η ευρωπαϊκή πλευρά, καθώς τόσο η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν όσο και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα τόνισαν ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα παραμείνουν στο τραπέζι μέχρι να βγει απόφαση.
«Οφείλουμε να βρούμε μία λύση σήμερα», δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν προσθέτοντας παράλληλα ότι «υποστηρίζει πλήρως τα βελγικά επιχειρήματα ότι οι κίνδυνοι που απορρέουν από την χρησιμοποίηση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων θα επιμερισθούν σε όλους εμάς».
Από την πλευρά του, ο Αντόνιο Κόστα ανέφερε ότι κερδίζει έδαφος η μία από τις δύο λύσεις που πρότεινε η Κομισιόν, δηλαδή το «Δάνειο Επανορθώσεων» με αξιοποίηση των δεσμευμένων κεφαλαίων, για τις χρηματοδοτικές ανάγκες της Ουκρανίας για τη διετία 2026-2027.
«Ο Βλαντίμιρ Πούτιν στοιχηματίζει στην αποτυχία μας, ας μην του προσφέρουμε αυτήν την νίκη!», δήλωσε προσερχόμενη στην ευρωπαϊκή σύνοδο η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλλας.
Παράλληλα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι νέες συνομιλίες ανάμεσα στην Ουκρανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες θα διεξαχθούν αύριο και το Σάββατο στις ΗΠΑ στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας. «Την Παρασκευή και το Σάββατο, η ομάδα μας θα βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, βρίσκεται ήδη καθ' οδόν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, και οι Αμερικανοί τους περιμένουν. Δεν ξέρω ποιος άλλος μπορεί να είναι παρών -ίσως θα υπάρξουν Ευρωπαίοι», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.
Ως εκ τούτου, με δεδομένες και τις αβεβαιότητες, το Βέλγιο εκφράζει προβληματισμό για το σχέδιο που ζητά εγγυήσεις από την ΕΕ. Επίσης, το σενάριο κοινού δανεισμού προσκρούει στο «όχι» της Ουγγαρίας, αλλά και χωρών όπως η Γερμανία και η Ολλανδία.
Στόχος του Ζελένσκι, σύμφωνα με υψηλόβαθμο αξιωματούχο, είναι να πείσει τους Ευρωπαίους να χρησιμοποιήσουν τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια για να βοηθήσουν τη χώρα του.
«Χωρίς αυτήν την απόφαση, θα υπάρξει σοβαρό πρόβλημα για την Ουκρανία», δήλωσε ο πρόεδρος Ζελένσκι στους δημοσιογράφους πριν από την άφιξή του στις Βρυξέλλες.
«Οφείλουμε να βρούμε μια λύση σήμερα»
Στο ίδιο μήκος κύματος φαίνεται ότι κινείται και η ευρωπαϊκή πλευρά, καθώς τόσο η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν όσο και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα τόνισαν ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα παραμείνουν στο τραπέζι μέχρι να βγει απόφαση.
«Οφείλουμε να βρούμε μία λύση σήμερα», δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν προσθέτοντας παράλληλα ότι «υποστηρίζει πλήρως τα βελγικά επιχειρήματα ότι οι κίνδυνοι που απορρέουν από την χρησιμοποίηση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων θα επιμερισθούν σε όλους εμάς».
Από την πλευρά του, ο Αντόνιο Κόστα ανέφερε ότι κερδίζει έδαφος η μία από τις δύο λύσεις που πρότεινε η Κομισιόν, δηλαδή το «Δάνειο Επανορθώσεων» με αξιοποίηση των δεσμευμένων κεφαλαίων, για τις χρηματοδοτικές ανάγκες της Ουκρανίας για τη διετία 2026-2027.
«Ο Βλαντίμιρ Πούτιν στοιχηματίζει στην αποτυχία μας, ας μην του προσφέρουμε αυτήν την νίκη!», δήλωσε προσερχόμενη στην ευρωπαϊκή σύνοδο η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλλας.
Παράλληλα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι νέες συνομιλίες ανάμεσα στην Ουκρανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες θα διεξαχθούν αύριο και το Σάββατο στις ΗΠΑ στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας. «Την Παρασκευή και το Σάββατο, η ομάδα μας θα βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, βρίσκεται ήδη καθ' οδόν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, και οι Αμερικανοί τους περιμένουν. Δεν ξέρω ποιος άλλος μπορεί να είναι παρών -ίσως θα υπάρξουν Ευρωπαίοι», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.
Το σχέδιο της ΚομισιόνΟι ηγέτες συζητούν την πρόταση της Κομισιόν για δάνειο επανορθώσεων με χρηματοδότηση από τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια. Βάσει αυτού, προβλέπεται παρακράτηση και αξιοποίηση των τόκων από τα συγκεκριμένα κεφάλαια που βρίσκονται στο Euroclear του Βελγίου.
Ως εκ τούτου, με δεδομένες και τις αβεβαιότητες, το Βέλγιο εκφράζει προβληματισμό για το σχέδιο που ζητά εγγυήσεις από την ΕΕ. Επίσης, το σενάριο κοινού δανεισμού προσκρούει στο «όχι» της Ουγγαρίας, αλλά και χωρών όπως η Γερμανία και η Ολλανδία.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα