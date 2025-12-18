Ζελένσκι: Άλυτο το πρόβλημα του Ντονμπάς, έχουμε διαφορετικές απόψεις με τις ΗΠΑ
«Ο πυρηνικός σταθμός στη Ζαπορίζια, που έχει καταληφθεί από τη Ρωσία, δεν λειτουργεί, είναι κατεστραμμένος, όμως πρέπει να λειτουργήσει και να παρέχει ηλεκτρισμό», είπε ο Ουκρανός πρόεδρος
Την απουσία συμφωνίας μεταξύ Ουκρανίας και Ηνωμένων Πολιτειών σε κρίσιμα ζητήματα που αφορούν το Ντονμπάς και τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια επιβεβαίωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στις Βρυξέλλες, τονίζοντας ότι παραμένουν ουσιαστικές διαφωνίες και σε θέματα οικονομικής φύσεως.
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε ότι οι συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν οδηγήσει μέχρι στιγμής σε συμφωνία για το καθεστώς του Ντονμπάς, καθώς οι δύο πλευρές διατηρούν διαφορετικές προσεγγίσεις. «Το Ντονμπάς παραμένει άλυτο ζήτημα. Έχουμε διαφορετικές απόψεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Αναφερόμενος στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, ο οποίος τελεί υπό ρωσική κατοχή, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε ότι πρόκειται για ουκρανική υποδομή, η οποία, παρά την καταστροφή και την αδράνειά της, θα έπρεπε να λειτουργεί και να παρέχει ηλεκτρική ενέργεια. «Ο πυρηνικός σταθμός, που έχει καταληφθεί από τη Ρωσική Ομοσπονδία, δεν λειτουργεί, είναι κατεστραμμένος, όμως πρέπει να λειτουργήσει και να παρέχει ηλεκτρισμό. Είναι δικός μας σταθμός, είναι τα δικαιώματά μας», δήλωσε.
Παράλληλα, ο Ουκρανός πρόεδρος αποκάλυψε ότι δεν έχει υπάρξει συμφωνία ούτε στο ζήτημα του λεγόμενου δανείου αποζημιώσεων. Όπως ανέφερε, θεωρεί απαραίτητο το συγκεκριμένο θέμα να επιλυθεί θετικά, υπογραμμίζοντας ότι δεν αφορά μόνο τη χρηματοδοτική στήριξη της Ουκρανίας κατά το πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους, αλλά έχει και ευρύτερη πολιτική και στρατηγική διάσταση. «Δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση αυτό το εργαλείο να παραμείνει στα χέρια των Ρώσων. Πιστεύουμε ότι θα κάνουν τα πάντα για να το μπλοκάρουν», σημείωσε.
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αποκάλυψε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρότειναν έναν συμβιβασμό αναφορικά με τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, ο οποίος θα προέβλεπε τον διαμοιρασμό του ελέγχου του μεταξύ Ουκρανίας, Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι απορρίπτει αυτή την πρόταση, χαρακτηρίζοντάς την άδικη. «Δεν θεωρώ αυτή την επιλογή δίκαιη», δήλωσε, επαναλαμβάνοντας τη θέση ότι ο σταθμός αποτελεί ουκρανική περιουσία και πρέπει να επιστρέψει πλήρως υπό ουκρανικό έλεγχο.
