Ζελένσκι: Άλυτο το πρόβλημα του Ντονμπάς, έχουμε διαφορετικές απόψεις με τις ΗΠΑ

«Ο πυρηνικός σταθμός στη Ζαπορίζια, που έχει καταληφθεί από τη Ρωσία, δεν λειτουργεί, είναι κατεστραμμένος, όμως πρέπει να λειτουργήσει και να παρέχει ηλεκτρισμό», είπε ο Ουκρανός πρόεδρος