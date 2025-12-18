Το παραμύθι των γιορτών ζωντανεύει μαγευτικά στα Divani Collection Hotels και μας χαρίζει αξέχαστες στιγμές γεμάτες θαλπωρή και λάμψη
Διπλωματικό επεισόδιο Ταλίν - Μόσχας: Ρώσοι συνοριοφύλακες μπήκαν σε έδαφος της Εσθονίας και παρέμεναν για 20 λεπτά
Το επεισόδιο έχει καταγραφεί σε βίντεο, το οποίο βρίσκεται στη διάθεση των εσθονικών αρχών και αξιολογείται στο πλαίσιο της σχετικής έρευνας - Δεν προκλήθηκε απειλή για τη χώρα, είπε ο Εσθονός υπουργός Εσωτερικών
Σε διπλωματικό και επιχειρησιακό επεισόδιο εξελίσσεται η καταγγελία της Εσθονίας ότι τρεις Ρώσοι συνοριοφύλακες εισήλθαν και παρέμειναν για περίπου 20 λεπτά εντός του εσθονικού εδάφους, με τις Αρχές να εξετάζουν εάν πρόκειται για ακούσια ενέργεια ή σκόπιμη πρόκληση.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, που επικαλείται εσθονικές αρχές, το περιστατικό σημειώθηκε χθες, όταν ένα σκάφος με αρκετούς Ρώσους στρατιώτες έπλεε στον ποταμό Νάρβα κοντά στον κυματοθραύστη Vasknarva. Το σκάφος σταμάτησε στον πέτρινο κυματοθραύστη, ο οποίος βρίσκεται τόσο σε ρωσικό όσο και σε εσθονικό έδαφος στην είσοδο της λίμνης Peipus. Τότε, τρεις συνοριοφύλακες αποβιβάστηκαν και περπάτησαν κατά μήκος της κατασκευής για χρονικό διάστημα περίπου 20 λεπτών πριν αποχωρήσουν και επιστρέψουν στο σκάφος.
Το επεισόδιο έχει καταγραφεί σε βίντεο, το οποίο βρίσκεται στη διάθεση των εσθονικών αρχών και αξιολογείται στο πλαίσιο της σχετικής έρευνας.
Όπως αναφέρει το Ταλίν, μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί εάν η είσοδος των Ρώσων συνοριοφυλάκων ήταν αποτέλεσμα λάθους ή εάν επρόκειτο για εσκεμμένη ενέργεια με χαρακτήρα πρόκλησης, ωστόσο διαβεβαιώνει πως δεν υπάρχει απειλή για την ασφάλεια της Εσθονίας.
Υπουργός Εσωτερικών: Ασαφή κίνητρα, ασυνεπές το ρωσικό προσωπικό
Ο υπουργός Εσωτερικών της Εσθονίας δήλωσε ότι δεν μπορεί να κατανοήσει τα κίνητρα πίσω από το περιστατικό ούτε τον λόγο για τον οποίο συνέβη.
«Δεν υπήρχε άμεση απειλή για την ασφάλεια, αλλά η Αστυνομία και η Συνοριακή Φρουρά έχουν αυξήσει σημαντικά την παρουσία και τις περιπολίες τους», είπε.
Επιπέον, εξήγησε ότι το περιστατικό έλαβε χώρα σε μια περιοχή όπου, για να φτάσουν τα ρωσικά σκάφη πρέπει να ζητήσουν άδεια διέλευσης από το έδαφος της Εσθονίας. «Υπάρχει μια μακροχρόνια συμφωνία για αυτό. Πάντα μας ενημέρωναν εκ των προτέρων. Αυτή τη φορά δεν μας ενημέρωσαν και συνέβη ένα τέτοιο περιστατικό», είπε.
‼️Russian border guards crossed into Estonia on December 17 - Bloomberg.— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) December 18, 2025
They spent about 20 minutes on the territory of Estonia.
Estonia will summon a top Russian diplomat regarding this incident.
It's unclear yet whether this is an accident or a deliberate provocation. pic.twitter.com/oBM8X6cCSq
