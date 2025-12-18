Διπλωματικό επεισόδιο Ταλίν - Μόσχας: Ρώσοι συνοριοφύλακες μπήκαν σε έδαφος της Εσθονίας και παρέμεναν για 20 λεπτά

Το επεισόδιο έχει καταγραφεί σε βίντεο, το οποίο βρίσκεται στη διάθεση των εσθονικών αρχών και αξιολογείται στο πλαίσιο της σχετικής έρευνας - Δεν προκλήθηκε απειλή για τη χώρα, είπε ο Εσθονός υπουργός Εσωτερικών