Νέα αναστάτωση στην παραλία Μπόνταϊ: Περιπολικό εμβόλισε ύποπτο όχημα, συνελήφθησαν επτά άτομα
Σύμφωνα με την αστυνομική ενημέρωση, ενδέχεται οι συλληφθέντες να προετοίμαζαν κάποιο βίαιο περιστατικό
Νέα αναστάτωση προκλήθηκε κοντά στην παραλία Μπόνταϊ στο Σίδνεϊ, λίγες ημέρες μετά το αιματοκύλισμα που στοίχισε τη ζωή σε 15 ανθρώπους, καθώς οι αστυνομικές δυνάμεις της Αυστραλίας εμβόλισαν ένα όχημα και προχώρησαν στη σύλληψη επτά ανδρών. Οι Αρχές διαβεβαίωσαν πως δεν υπάρχει σύνδεση του σημερινού γεγονότος με αυτό της Κυριακής.
Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ειδικές τακτικές δυνάμεις της αστυνομίας στη Νέα Νότια Ουαλία εμβόλισαν ένα λευκό όχημα που κατευθυνόταν προς την περιοχή της παραλίας Μπόνταϊ. Όπως μεταδίδει η Sydney Morning Herald, το όχημα ακινητοποιήθηκε από ένα αστυνομικό αυτοκίνητο, ενώ αστυνομικοί με τα όπλα προτεταμένα, απομάκρυναν πέντε άνδρες από το εσωτερικό του και τους πέρασαν χειροπέδες.
Παράλληλα, δύο ακόμη άνδρες που επέβαιναν σε ξεχωριστό όχημα συνελήφθησαν στο ίδιο περιστατικό. Η εφημερίδα, επικαλούμενη ανώνυμες πηγές, αναφέρει ότι ενδέχεται να υπήρχε όπλο στο ένα από τα οχήματα, ενώ οι συλληφθέντες φέρονται να είναι πρόσωπα γνωστά στις διωκτικές αρχές.
Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η αστυνομία υπογράμμισε ότι δεν υφίσταται κανένας κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια και ότι, μέχρι στιγμής, δεν έχει εντοπιστεί οποιαδήποτε σύνδεση μεταξύ των σημερινών συλλήψεων και της συνεχιζόμενης έρευνας για την τρομοκρατική επίθεση της Κυριακής στην παραλία. Υπενθυμίζεται ότι από την επίθεση εκείνη σκοτώθηκαν 15 άνθρωποι, με έναν από τους δράστες να πέφτει νεκρός επί τόπου και τον δεύτερο να βρίσκεται υπό κράτηση και να έχουν ήδη απαγγελθεί κατηγορίες σε βάρος του.
«Η αστυνομία δεν έχει εντοπίσει καμία σύνδεση με την τρέχουσα έρευνα για την τρομοκρατική επίθεση στο Bondi», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση, όπως τη μεταφέρει η Sydney Morning Herald. Στην ίδια ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν έπειτα από «πληροφορίες που έκαναν λόγο για ενδεχόμενο σχεδιασμό βίαιης ενέργειας».
New footage shows NSW Police Public Order and Riot Squad with five men now arrested on the footpath of George Street, Liverpool.#Australia #bondiattack pic.twitter.com/8lSu4ajupv— Harpreet Official (@harpeetsubh) December 18, 2025
