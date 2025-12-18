Σήμερα η Σύνοδος Κορυφής για την Ουκρανία: Η θέση της Ελλάδας για τη χρηματοδότηση από τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια
Για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο η Αθήνα λέει ότι ανταγωνιστικότητα και Συνοχή είναι στόχοι συμπληρωματικοί και όχι ανταγωνιστικοί - Διακριτούς και επαρκείς πόρους το αίτημα για την Κοινή Αγροτική Πολιτική
Οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και οι σχετικές συνομιλίες για ειρήνευση, αλλά και οι χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας για την περίοδο 2026-2027 αναμένεται να αποτελέσουν βασικό θέμα συζήτησης στη Σύνοδο των 27. Στην ατζέντα βρίσκονται επίσης το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, η Διεύρυνση της ΕΕ, η γεωοικονομία και η ανταγωνιστικότητα.
Σε ό,τι αφορά τις επιλογές για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας και συγκεκριμένα τη χορήγηση Δανείου Επανορθώσεων με αξιοποίηση των δεσμευμένων ρωσικών κεφαλαίων, η Ελλάδα επιδιώκει να έχει εποικοδομητικό ρόλο σε αυτή τη συζήτηση. Συνεπώς, η χώρα μας είναι κατ’ αρχήν θετική στην αξιοποίησή τους με τη μεγαλύτερη δυνατή νομική και δημοσιονομική ασφάλεια.
Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα όπως και άλλα κράτη μέλη, έχει ζητήσει από την Κομισιόν αξιολόγηση των πιθανών δημοσιονομικών και ευρύτερων οικονομικών επιπτώσεων που σχετίζονται με το Δάνειο Επανορθώσεων και τις εγγυήσεις που το συνοδεύουν. Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, θα προτείνει ότι, σε ενδεχόμενο ενεργοποίησης των εγγυήσεων, θα πρέπει να ενεργοποιηθεί μηχανισμός ρήτρας διαφυγής, ώστε οι δημόσιες δαπάνες που θα προκύψουν από τυχόν αποπληρωμή εγγυήσεων να εξαιρούνται από τον υπολογισμό του στόχου δαπανών, όπως αυτοί καθορίζονται στα πλαίσια των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων.
Σχετικά με τη συζήτηση για το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, που θα εστιάσει στην αρχιτεκτονική του επόμενου προϋπολογισμού και επιμέρους θέματα που την αφορούν, βασική θέση της κυβέρνησης είναι ότι ανταγωνιστικότητα και Συνοχή είναι στόχοι πρώτης προτεραιότητας, συμπληρωματικοί και όχι ανταγωνιστικοί μεταξύ τους, δηλαδή συγκοινωνούντα δοχεία και πρέπει να ιδωθούν υπό το ίδιο πρίσμα και μια ολιστική προσέγγιση -καλύπτοντας το σύνολο της Ένωσης και τις επιχειρήσεις όλων των μεγεθών, προφανώς και των μικρομεσαίων.
Επίσης, στόχος πρώτης προτεραιότητας είναι και πρέπει να παραμείνει και η Κοινή Αγροτική Πολιτική, για την οποία, όπως και για την Συνοχή, πρέπει να προβλέπονται διακριτοί και επαρκείς πόροι σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
