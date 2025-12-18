Κίνα: Οι νέοι αγοράζουν δηλητηριώδεις οχιές λόγω της μεγάλης επιτυχίας του «Zootopia 2»

Περισσότεροι από 17 εκατομμύρια άνθρωποι στη Κίνα έχουν εξωτικά κατοικίδια ζώα, σε μια αγορά μεγέθους 1,4 δισ. δολαρίων - Το αυξανόμενο ενδιαφέρον για την αγορά ενός πολύ δηλητηριώδους φιδιού μέσω διαδικτύου έχει προκαλέσει ανησυχία στις αρχές





Ένας 21χρονος αγόρασε το ινδονησιακό φίδι για 1.850 γιουάν (260 δολάρια) δύο ημέρες μετά την κυκλοφορία της επιτυχημένης ταινίας κινουμένων σχεδίων της Disney στις 26 Νοεμβρίου. Ο αγαπημένος χαρακτήρας του ήταν η νέα προσθήκη στους χαρακτήρες του franchise: ο «Gary De’Snake», ο οποίος πιστεύεται ότι είναι εμπνευσμένος από το φίδι της Νοτιοανατολικής Ασίας.







Η ταινία – η οποία βγήκε προς το τέλος του Έτους του Φιδιού στον κινεζικό ζωδιακό κύκλο – έχει γίνει η πιο επιτυχημένη ξενόγλωσση ταινία κινουμένων σχεδίων όλων των εποχών στην Κίνα, με έσοδα που ξεπερνούν τα 3,55 δισεκατομμύρια γιουάν (503 εκατομμύρια δολάρια) μέχρι στιγμής στο box office. Το προηγούμενο ρεκόρ κατείχε η πρώτη ταινία «Zootopia», που κυκλοφόρησε το 2016. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η ταινία «Zootopia 2» έχει ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο δολάρια στα ταμεία, σύμφωνα με το Box Office Mojo, έναν ιστότοπο που ανήκει στο IMDb και παρακολουθεί τα στοιχεία των ταμείων. Η δηλητηριώδης οχιά που ανήκει στον νεαρό Κινέζο που μίλησε στο CNN



Στην ταινία, ο Gary αποφασίζει να καθαρίσει τη φήμη της οικογένειάς του – και όλων των ερπετών – με τη βοήθεια των πρωταγωνιστών της αρχικής ταινίας, του ζευγαριού κουνελιού-αλεπούς.



Ο νεαρός Κινέζος που μίλησε στο CNN ανέφερε πως οι ιδιοκτήτες ερπετών όπως ο ίδιος, αντιμετωπίζουν από καιρό προκαταλήψεις στην Κίνα, καθώς συχνά θεωρούνται ότι έχουν «περίεργη προτίμηση για «τρομακτικά» πλάσματα». Ο ίδιος δεν είναι ο μόνος που λατρεύει τόσο πολύ το μπλε φίδι της ταινίας, ώστε θα ήθελε να έχει μια πραγματική εκδοχή του, παρά το δηλητήριό του. Κλείσιμο



Από την κυκλοφορία της ταινίας, οι μεγάλες κινεζικές πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου έχουν δει μια φοβερή αύξηση στις αναζητήσεις και μια άνοδο στις τιμές για το ινδονησιακό φίδι – κοινώς γνωστό ως «Η οχιά του μπαμπού από το νησί» στην Κίνα – με το κόστος του να κυμαίνεται από μερικές εκατοντάδες έως αρκετές χιλιάδες γιουάν, σύμφωνα με το κινεζικό κρατικό μέσο ενημέρωσης The Paper.



Τα περισσότερα από αυτά τα ερπετά εκτρέφονται και εξημερώνονται από τον άνθρωπο πριν πωληθούν σε φυσικά καταστήματα, ενώ μερικά διατίθενται μέσω διαδικτυακών πωλητών που συνήθως τα αποστέλλουν απευθείας στους αγοραστές, σύμφωνα με αναφορές των κινεζικών κρατικών μέσων ενημέρωσης. Σύμφωνα με τους κινεζικούς νόμους και κανονισμούς, απαγορεύεται η αποστολή «διάφορων ζωντανών ζώων» ή «επικίνδυνων αντικειμένων όπως τοξίνες», αλλά η εκτροφή της ινδονησιακής οχιάς δεν είναι παράνομη.



Το αυξανόμενο ενδιαφέρον για την αγορά ενός πολύ δηλητηριώδους φιδιού μέσω διαδικτύου έχει προκαλέσει ανησυχία στις αρχές. Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Κίνας σχολίασαν ότι «στην ταινία, το μπλε φίδι είναι διαποτισμένο με χαριτωμένα και γενναία ανθρώπινα χαρακτηριστικά, αλλά το πραγματικό δηλητηριώδες φίδι, το νησιωτικό φίδι του μπαμπού, απέχει πολύ από το να είναι ένα αβλαβές μοντέρνο παιχνίδι. Αν ένα δηλητηριώδες φίδι δραπετεύσει ή επιτεθεί, θέτει σε κίνδυνο όχι μόνο τον ιδιοκτήτη και την οικογένειά του, αλλά μπορεί επίσης να εξελιχθεί σε περιστατικό δημόσιας ασφάλειας».