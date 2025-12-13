Εθισμένη στις πλαστικές επεμβάσεις 33χρονη έπεσε από τον 9ο όροφο ξενοδοχείου στην Ταϊλάνδη: Η μυστηριώδης τελευταία ανάρτησή της
ΚΟΣΜΟΣ
πλαστικές επεμβάσεις Αισθητικές επεμβάσεις Ταϊλάνδη Θάνατος Ξενοδοχείο Social Media

Εθισμένη στις πλαστικές επεμβάσεις 33χρονη έπεσε από τον 9ο όροφο ξενοδοχείου στην Ταϊλάνδη: Η μυστηριώδης τελευταία ανάρτησή της

Η σορός της γυναίκας που είχε ξοδέψει πάνω από 430.000 ευρώ σε πλαστικές επεμβάσεις, εντοπίστηκε στο πάρκινγκ του ξενοδοχείου το μεσημέρι της Παρασκευής

Εθισμένη στις πλαστικές επεμβάσεις 33χρονη έπεσε από τον 9ο όροφο ξενοδοχείου στην Ταϊλάνδη: Η μυστηριώδης τελευταία ανάρτησή της
45 ΣΧΟΛΙΑ
Τραγικό ήταν το τέλος της 33χρονης Ντενίζ Ιβόν Τζάρβις Γονγκόρα από το Μεξικό, η οποία είχε γίνει διάσημη με το όνομα Mary Magdalene για τον εθισμό της στις πλαστικές επεμβάσεις, καθώς έπεσε από τον 9ο όροφο ξενοδοχείου στην Ταϊλάνδη.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης η τραγωδία σημειώθηκε στον πύργο Patong στον οποίο η 33χρονη είχε καταλύσει για ένα βράδυ.

Η σορός της γυναίκας που είχε ξοδέψει πάνω από 430.000 ευρώ σε πλαστικές επεμβάσεις, εντοπίστηκε στο πάρκινγκ του ξενοδοχείου το μεσημέρι της Παρασκευής.

Εθισμένη στις πλαστικές επεμβάσεις 33χρονη έπεσε από τον 9ο όροφο ξενοδοχείου στην Ταϊλάνδη: Η μυστηριώδης τελευταία ανάρτησή της


Όπως μεταδίδει η Daily Mail, λίγες ώρες πριν την πτώση η 33χρονη είχε κάνει μια ανάρτηση στα social media με την τελευταία σκηνής της ταινίας The Truman Show με μια παιδική φωτογραφία της.

Στην επίμαχη σκηνή, ο χαρακτήρας που υποδύεται ο Τζιμ Κάρεϊ υποκλίνεται πριν πει: «Και σε περίπτωση που δεν σας ξαναδώ, καλησπέρα, καλησπέρα και καληνύχτα».

«Μακάρι να είχα αφιερώσει περισσότερο χρόνο για να σε γνωρίσω. Είσαι τόσο αστεία και τόσο δημιουργική, πολύ περισσότερο από ό,τι θα γίνω εγώ ποτέ. Σ' αγαπώ πολύ περισσότερο από ό,τι μπορούν να εκφράσουν οι λέξεις. Είσαι ο κόσμος μου. Μακάρι τα πράγματα να ήταν διαφορετικά. Σ' ευχαριστώ για όλα, σ' αγαπώ αδελφή μου» την αποχαίρετησε σε ανάρτησή του ο αδελφός της.

Κλείσιμο
Εθισμένη στις πλαστικές επεμβάσεις 33χρονη έπεσε από τον 9ο όροφο ξενοδοχείου στην Ταϊλάνδη: Η μυστηριώδης τελευταία ανάρτησή της


Η 33χρονη είχε σχεδόν μισό εκατομμύριο followers χάρη στις ακραίες πλαστικές επεμβάσεις της ενώ παράλληλα δημοσίευε και ψυχεδελικές ζωγραφιές, γλυπτά και αυτοπροσωπογραφίες της

Σε δηλώσεις της είχε περιγράψει πώς είχε μεγαλώσει σε ένα αυστηρά θρησκευόμενο σπίτι, όπου ακόμη και οι ταινίες της Disney ήταν απαγορευμένες. Όταν ήταν 12 ετών, είπε ότι επαναστάτησε και σύντομα άρχισε να ασχολείται με το σεξ και τα ναρκωτικά, καθώς αντιδρούσε στην ανατροφή της. Στα 17 της, η δούλεψε ως στρίπερ και αργότερα ως συνοδός.

Την πρώτη αισθητική επέμβαση την έκανε σε ηλικία 21 ετών ενώ αργότερα άρχισε να κερδίζει χρήματα από το OnlyFans έχοντας καλύψει το σώμα της με τατουάζ.
45 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Tα καλύτερα δώρα των γιορτών τα προσφέρει η Nova

Αυτά τα Χριστούγεννα απολαμβάνουμε στην ΕΟΝ πλούσιο κινηματογραφικό περιεχόμενο, μεγάλες ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις και το γιορτινό pop-up κανάλι NovaChristmas – Δες πώς μπορούμε να αποκτήσουμε πρόσβαση εντελώς δωρεάν για ένα μήνα.

Όταν η κλιματική αλλαγή χτυπά την πόρτα μας

Η κλιματική αλλαγή δεν είναι πια μια μακρινή και αφηρημένη έννοια. Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, που αγγίζει την καθημερινότητα κάθε νοικοκυριού – από το κόστος της ενέργειας, μέχρι την ασφάλεια της κατοικίας και της υγείας των μελών της οικογένειας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης