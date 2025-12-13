Τα ηλεκτρικά γραφεία και τα καθίσματα της ΔΡΟΜΕΑΣ δημιουργούν ένα περιβάλλον που προάγουν την εργασιακή μας καθημερινότητα.
Εθισμένη στις πλαστικές επεμβάσεις 33χρονη έπεσε από τον 9ο όροφο ξενοδοχείου στην Ταϊλάνδη: Η μυστηριώδης τελευταία ανάρτησή της
Η σορός της γυναίκας που είχε ξοδέψει πάνω από 430.000 ευρώ σε πλαστικές επεμβάσεις, εντοπίστηκε στο πάρκινγκ του ξενοδοχείου το μεσημέρι της Παρασκευής
Τραγικό ήταν το τέλος της 33χρονης Ντενίζ Ιβόν Τζάρβις Γονγκόρα από το Μεξικό, η οποία είχε γίνει διάσημη με το όνομα Mary Magdalene για τον εθισμό της στις πλαστικές επεμβάσεις, καθώς έπεσε από τον 9ο όροφο ξενοδοχείου στην Ταϊλάνδη.
Η 33χρονη είχε σχεδόν μισό εκατομμύριο followers χάρη στις ακραίες πλαστικές επεμβάσεις της ενώ παράλληλα δημοσίευε και ψυχεδελικές ζωγραφιές, γλυπτά και αυτοπροσωπογραφίες της
Σε δηλώσεις της είχε περιγράψει πώς είχε μεγαλώσει σε ένα αυστηρά θρησκευόμενο σπίτι, όπου ακόμη και οι ταινίες της Disney ήταν απαγορευμένες. Όταν ήταν 12 ετών, είπε ότι επαναστάτησε και σύντομα άρχισε να ασχολείται με το σεξ και τα ναρκωτικά, καθώς αντιδρούσε στην ανατροφή της. Στα 17 της, η δούλεψε ως στρίπερ και αργότερα ως συνοδός.
Η 33χρονη είχε σχεδόν μισό εκατομμύριο followers χάρη στις ακραίες πλαστικές επεμβάσεις της ενώ παράλληλα δημοσίευε και ψυχεδελικές ζωγραφιές, γλυπτά και αυτοπροσωπογραφίες της
Σε δηλώσεις της είχε περιγράψει πώς είχε μεγαλώσει σε ένα αυστηρά θρησκευόμενο σπίτι, όπου ακόμη και οι ταινίες της Disney ήταν απαγορευμένες. Όταν ήταν 12 ετών, είπε ότι επαναστάτησε και σύντομα άρχισε να ασχολείται με το σεξ και τα ναρκωτικά, καθώς αντιδρούσε στην ανατροφή της. Στα 17 της, η δούλεψε ως στρίπερ και αργότερα ως συνοδός.
Την πρώτη αισθητική επέμβαση την έκανε σε ηλικία 21 ετών ενώ αργότερα άρχισε να κερδίζει χρήματα από το OnlyFans έχοντας καλύψει το σώμα της με τατουάζ.
