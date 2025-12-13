Το Ιράν κατέσχεσε ένα πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο στον κόλπο του Ομάν
ΚΟΣΜΟΣ
Ιράν Ομάν Πλοίο

Το Ιράν κατέσχεσε ένα πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο στον κόλπο του Ομάν

Στο πλοίο που μετέφερε έξι εκατομμύρια λίτρα λαθραίου καυσίμου ντίζελ επέβαιναν ναυτικοί από την Ινδία, τη Σρι Λάνκα και το Μπανγκλαντές

Το Ιράν κατέσχεσε ένα πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο στον κόλπο του Ομάν
3 ΣΧΟΛΙΑ
Το Ιράν κατέσχεσε ένα πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο στον κόλπο του Ομάν, μετέδωσε αργά το βράδυ της Παρασκευής το πρακτορείο ειδήσεων Fars, συμπληρώνοντας ότι στο πλοίο επέβαιναν ναυτικοί από την Ινδία, τη Σρι Λάνκα και το Μπανγκλαντές.

«Ένα τάνκερ που μετέφερε έξι εκατομμύρια λίτρα λαθραίου καυσίμου ντίζελ αναχαιτίστηκε στον κόλπο του Ομάν», σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars που επικαλείται αξιωματούχο της νότιας επαρχίας Ορμοζγκάν. Το πλοίο είχε απενεργοποιήσει τα συστήματα αναγνώρισης, συμπλήρωσε ο αξιωματούχος.



Πριν από δύο ημέρες, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν πως αμερικανικές δυνάμεις κατέσχεσαν ένα μεγάλο τάνκερ στην Καραϊβική, το οποίο φέρεται να εμπλέκεται σε διακίνηση πετρελαίου από τη Βενεζουέλα και το Ιράν, που υπόκειται σε κυρώσεις.
3 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Tα καλύτερα δώρα των γιορτών τα προσφέρει η Nova

Αυτά τα Χριστούγεννα απολαμβάνουμε στην ΕΟΝ πλούσιο κινηματογραφικό περιεχόμενο, μεγάλες ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις και το γιορτινό pop-up κανάλι NovaChristmas – Δες πώς μπορούμε να αποκτήσουμε πρόσβαση εντελώς δωρεάν για ένα μήνα.

Όταν η κλιματική αλλαγή χτυπά την πόρτα μας

Η κλιματική αλλαγή δεν είναι πια μια μακρινή και αφηρημένη έννοια. Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, που αγγίζει την καθημερινότητα κάθε νοικοκυριού – από το κόστος της ενέργειας, μέχρι την ασφάλεια της κατοικίας και της υγείας των μελών της οικογένειας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης