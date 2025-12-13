Το Ιράν κατέσχεσε ένα πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο στον κόλπο του Ομάν
Στο πλοίο που μετέφερε έξι εκατομμύρια λίτρα λαθραίου καυσίμου ντίζελ επέβαιναν ναυτικοί από την Ινδία, τη Σρι Λάνκα και το Μπανγκλαντές
Το Ιράν κατέσχεσε ένα πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο στον κόλπο του Ομάν, μετέδωσε αργά το βράδυ της Παρασκευής το πρακτορείο ειδήσεων Fars, συμπληρώνοντας ότι στο πλοίο επέβαιναν ναυτικοί από την Ινδία, τη Σρι Λάνκα και το Μπανγκλαντές.
«Ένα τάνκερ που μετέφερε έξι εκατομμύρια λίτρα λαθραίου καυσίμου ντίζελ αναχαιτίστηκε στον κόλπο του Ομάν», σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars που επικαλείται αξιωματούχο της νότιας επαρχίας Ορμοζγκάν. Το πλοίο είχε απενεργοποιήσει τα συστήματα αναγνώρισης, συμπλήρωσε ο αξιωματούχος.
Πριν από δύο ημέρες, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν πως αμερικανικές δυνάμεις κατέσχεσαν ένα μεγάλο τάνκερ στην Καραϊβική, το οποίο φέρεται να εμπλέκεται σε διακίνηση πετρελαίου από τη Βενεζουέλα και το Ιράν, που υπόκειται σε κυρώσεις.
