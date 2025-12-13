Έφοδος αμερικανικών δυνάμεων σε πλοίο στον Ινδικό Ωκεανό που είχε προορισμό το Ιράν
Έφοδος αμερικανικών δυνάμεων σε πλοίο στον Ινδικό Ωκεανό που είχε προορισμό το Ιράν
Το πλοίο μετέφερε εξαρτήματα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή συμβατικών όπλων στο Ιράν, σύμφωνα με τις ΗΠΑ
Άνδρες των αμερικανικών ειδικών δυνάμεων έκαναν έφοδο τον προηγούμενο μήνα σε πλοίο στον Ινδικό Ωκεανό, το οποίο ταξίδευε από την Κίνα προς το Ιράν, και κατέσχεσαν στρατιωτικό υλικό, όπως μεταδίδει η εφημερίδα Wall Street Journal (WSJ) επικαλούμενη Aμερικανούς αξιωματούχους.
Το πλοίο μετέφερε εξαρτήματα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή συμβατικών όπλων στο Ιράν, δήλωσε ένας αξιωματούχος, συμπληρώνοντας πως το φορτίο καταστράφηκε.
Η έφοδος των αμερικανικών δυνάμεων σημειώθηκε αρκετές εκατοντάδες μίλια ανοικτά των ακτών της Σρι Λάνκα, σύμφωνα με το δημοσίευμα της WSJ, που αναφέρει ότι ακολούθως επετράπη στο πλοίο να συνεχίσει το ταξίδι του.
Το πλοίο μετέφερε εξαρτήματα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή συμβατικών όπλων στο Ιράν, δήλωσε ένας αξιωματούχος, συμπληρώνοντας πως το φορτίο καταστράφηκε.
Η έφοδος των αμερικανικών δυνάμεων σημειώθηκε αρκετές εκατοντάδες μίλια ανοικτά των ακτών της Σρι Λάνκα, σύμφωνα με το δημοσίευμα της WSJ, που αναφέρει ότι ακολούθως επετράπη στο πλοίο να συνεχίσει το ταξίδι του.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα