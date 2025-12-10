Ρώσοι εισαγγελείς ζήτησαν την κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων της αμερικανικής NCH Capital
ΚΟΣΜΟΣ
Ρωσία ΗΠΑ Ουκρανία

Ρώσοι εισαγγελείς ζήτησαν την κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων της αμερικανικής NCH Capital

Αυτό ισχυρίζεται σε δημοσίευμά της η εφημερίδα Kommersant, ήδη έχει ζητηθεί να απαγορευθεί η δραστηριότητα της εταιρείας στη Ρωσία

Ρώσοι εισαγγελείς ζήτησαν την κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων της αμερικανικής NCH Capital
5 ΣΧΟΛΙΑ
Ρώσοι εισαγγελείς ζήτησαν από δικαστήριο της Μόσχας την κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων της αμερικανικής ιδιωτικής εταιρείας επενδύσεων NCH Capital στην Ρωσία, κατηγορώντας τους ιδιοκτήτες της εταιρείας για χρηματοδότηση των στρατιωτικών δυνάμεων της Ουκρανίας, γράφει σήμερα η εφημερίδα Kommersant, επικαλούμενη δικαστικά έγγραφα.

Η NCH Capital δεν ανταποκρίθηκε σε αίτημα να σχολιάσει το θέμα.

Οι εισαγγελείς κατέθεσαν αγωγή στις 9 Δεκεμβρίου κατά της εταιρείας NCH Capital, όπως επίσης και εναντίον των ιδρυτών της Τζώρτζ Ρορ που είναι πολίτης των ΗΠΑ και Μόρις Ταμπασίνικ που είναι πολίτης της Αυστρίας. Οι Ρορ και Ταμπασίνικ ίδρυσαν την NCH το 1993.

Η AgroTerra, μία από τις 20 μεγαλύτερες εταιρείες γεωργικής εκμετάλλευσης της Ρωσίας, ιδιοκτησίας της NCH Capital, τέθηκε υπό προσωρινή κρατική διαχείριση με διάταγμα του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν τον Απρίλιο του 2024.

Η εφημερίδα Kommersant γράφει ότι τα περιουσιακά στοιχεία της AgroTerra σε επτά περιφέρεις στην κεντρική Ρωσία , αποτιμώντας στην αγωγή την αξία τους στα 73 δισεκατομμύρια ρούβλια (937,10 εκατομμύρια δολάρια. Η NCH Capital κατέχει επίσης αγροτικά περιουσιακά στοιχεία στην Ουκρανία, όπου είναι η πέμπτη μεγαλύτερη γαιοκτήτρια εταιρεία στη χώρα.
5 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Uber: 3.000 δωρεάν εισιτήρια για θέατρα και μουσεία

Uber: 3.000 δωρεάν εισιτήρια για θέατρα και μουσεία

Υπάρχουν στιγμές που η πόλη, παρά τον θόρυβο, την κίνηση και το ασταμάτητο τρέξιμο, μοιάζει να επιβραδύνει για λίγο σαν να σου λέει «έλα, πάρε μια ανάσα». Αυτή την αίσθηση προσφέρει και η νέα πρωτοβουλία της Uber, μια μικρή επιστροφή χρόνου μέσα στο χάος της πόλης.

Zero Drop: Καμία σταγόνα νερού χαμένη

Με απόλυτη επιτυχία και με μετρήσιμα αποτελέσματα, που αποδεικνύουν ότι η συνεργασία ιδιωτικού - δημόσιου τομέα μπορεί να κάνει τη μεγάλη διαφορά, ολοκληρώθηκαν τα έργα βιώσιμης διαχείρισης νερού στο Δήμο Τανάγρας, κατά τη δεύτερη φάση του προγράμματος Zero Drop Mornos.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης