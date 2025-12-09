Τα ακραία καιρικά φαινόμενα και οι φυσικές καταστροφές δεν είναι πλέον σπάνιο γεγονός για την Ελλάδα. Η κλιματική αλλαγή κάνει διαρκώς αισθητή την παρουσία της, τα τελευταία χρόνια, με τα παραδείγματα να είναι πολλά.
Ο Γενικός εισαγγελέας της Ρωσίας ζήτησε να απαγορευθεί η δραστηριότητα της αμερικανικής NCH Capital
Ο Γενικός εισαγγελέας της Ρωσίας ζήτησε να απαγορευθεί η δραστηριότητα της αμερικανικής NCH Capital
Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων
Ο γενικός εισαγγελέας της Ρωσίας ζήτησε από δικαστήριο της Μόσχας να απαγορεύσει τη δραστηριότητα της αμερικανικής εταιρείας NCH Capital, ιδιοκτήτριας της εταιρείας AgroTerra στη Ρωσία.
Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων. Ο γενικός εισαγγελέας την χαρακτήρισε «εξτρεμιστική», ανέφερε σήμερα ένα επίσημο κανάλι των δικαστηρίων της Μόσχας με ανάρτηση του στην εφαρμογή Telegram.
Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων. Ο γενικός εισαγγελέας την χαρακτήρισε «εξτρεμιστική», ανέφερε σήμερα ένα επίσημο κανάλι των δικαστηρίων της Μόσχας με ανάρτηση του στην εφαρμογή Telegram.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα