Έτοιμο το ειρηνευτικό σχέδιο Ουκρανίας και ΕΕ, σύντομα θα το παρουσιάσουμε στις ΗΠΑ, λέει ο Ζελένσκι
Βολοντίμιρ Ζελένσκι Πόλεμος στην Ουκρανία Ουκρανία Ευρωπαϊκή Ένωση

Έτοιμο το ειρηνευτικό σχέδιο Ουκρανίας και ΕΕ, σύντομα θα το παρουσιάσουμε στις ΗΠΑ, λέει ο Ζελένσκι

Ο Ουκρανός πρόεδρος επεσήμανε ότι η πρόοδος της διαδικασίας εξαρτάται από την ετοιμότητα της Ρωσίας να αναλάβει «αποτελεσματικά μέτρα» για τον τερματισμό του πολέμου

Έτοιμο το ειρηνευτικό σχέδιο Ουκρανίας και ΕΕ, σύντομα θα το παρουσιάσουμε στις ΗΠΑ, λέει ο Ζελένσκι
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι Ουκρανία και Ευρώπη είναι έτοιμες να παρουσιάσουν στις ΗΠΑ τα ειρηνευτικά βήματα, υπογραμμίζοντας πως το Κίεβο είναι «προσηλωμένο σε μία πραγματική ειρήνη».

Όπως τόνισε σε ανάρτησή του, «συζητήσαμε ήδη με την ομάδα διαπραγμάτευσης τα αποτελέσματα των χθεσινών εργασιών στο Λονδίνο, οι οποίες διεξήχθησαν σε επίπεδο συμβούλων εθνικής ασφάλειας των ευρωπαίων εταίρων μας. Αυτό συμφωνήθηκε χθες σε επίπεδο ηγετών».

«Εργαζόμαστε πολύ σκληρά για να καταστήσουμε τα βήματα για την ειρήνη όσο το δυνατόν πιο εφικτά. Μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αναμένουμε να προχωρήσουμε το συντομότερο δυνατό» είπε ο Ζελένσκι.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι η πρόοδος της διαδικασίας εξαρτάται από την ετοιμότητα της Ρωσίας να αναλάβει «αποτελεσματικά μέτρα» για τον τερματισμό του πολέμου και την αποτροπή της αναζωπύρωσης των εχθροπραξιών. «Όλα εξαρτώνται από το αν η Ρωσία είναι έτοιμη να σταματήσει την αιματοχυσία και να εμποδίσει την αναζωπύρωση του πολέμου», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Στο εγγύς μέλλον, θα είμαστε έτοιμοι να στείλουμε τα τελικά έγγραφα στις Ηνωμένες Πολιτείες» κατέληξε ο Ουκρανός πρόεδρος στην ανάρτησή του.
