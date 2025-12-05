Η συλλογή Simplicité εκφράζει την ήσυχη πολυτέλεια, την υψηλή ποιότητα και τη μίνιμαλ αισθητική που στέκεται πάνω από τις τάσεις.
Απίστευτη υπόθεση στην Ιταλία: Αθωώθηκε για τη δολοφονία του γείτονά του γιατί εκείνος πήγε με εκσκαφέα να του γκρεμίσει το σπίτι
Απίστευτη υπόθεση στην Ιταλία: Αθωώθηκε για τη δολοφονία του γείτονά του γιατί εκείνος πήγε με εκσκαφέα να του γκρεμίσει το σπίτι
Τον σκότωσε με καραμπίνα - Ενώ αρχικά ο δράστης είχε καταδικαστεί, στο Εφετείο κρίθηκε αθώος καθώς θεωρήθηκε ότι ήταν σε νόμιμη άμυνα - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Αίσθηση έχει προκαλέσει στην Ιταλία, η υπόθεση του πενηντατετράχρονου τεχνίτη Σάντρο Μουνιάι ο οποίος στις 5 Ιανουαρίου του 2023, κοντά στο Αρέτσο της κεντρικής Ιταλίας, πυροβόλησε θανάσιμα γείτονά του, ενώ ο τελευταίος προσπαθούσε να του γκρεμίσει το σπίτι με εκσκαφέα.
Το τραγικό περιστατικό είχε σημειωθεί ενώ η οικογένεια του Μουνιάι έτρωγε παραδοσιακά εδέσματα, παραμονή των Θεοφανίων. Ο γείτονας, ο οποίος ονομαζόταν Γκεζίμ Ντόντολι, αρχικά κατέστρεψε μέρος των αυτοκινήτων που βρίσκονταν σε διπλανή πλατεία και στη συνέχεια έφτασε μέχρι το σπίτι του τεχνίτη, γκρεμίζοντας μέρος του τοίχου.
Το εφετείο του Αρέτσο, όμως, αποφάνθηκε ότι επρόκειτο για νόμιμη άμυνα, λαμβάνοντας υπόψη -με τον τρόπο αυτό- τα κύρια σημεία της υπερασπιστικής γραμμής των συνηγόρων του Σάντρο Μουνιάι.
Σημειώνεται ότι οι δικηγόροι του έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στον τρόμο που ένιωσε η οικογένεια του μεσήλικα τεχνίτη, στον άμεσο κίνδυνο που διέτρεξε και στο ότι όλα διαδραματίστηκαν σε ώρα κατά την οποία όλη η περιοχή δεν ήταν επαρκώς φωτισμένη.
Το τραγικό περιστατικό είχε σημειωθεί ενώ η οικογένεια του Μουνιάι έτρωγε παραδοσιακά εδέσματα, παραμονή των Θεοφανίων. Ο γείτονας, ο οποίος ονομαζόταν Γκεζίμ Ντόντολι, αρχικά κατέστρεψε μέρος των αυτοκινήτων που βρίσκονταν σε διπλανή πλατεία και στη συνέχεια έφτασε μέχρι το σπίτι του τεχνίτη, γκρεμίζοντας μέρος του τοίχου.
Ο 54χρονος πήρε το κυνηγετικό του όπλο, βγήκε από το σπίτι και πυροβόλησε προς την κατεύθυνση του εκσκαφέα δολοφονώντας τον Ντόντολι. Σύμφωνα με την εισαγγελία, η αντίδραση του δράστη ήταν «βιαστική και υπερβολική» διότι, παρά την ακραία κατάσταση, «θα μπορούσε να αποφευχθεί η συγκεκριμένη τραγική εξέλιξη».
Il tribunale di Arezzo ha assolto in primo grado Sandro Mugnai, l'artigiano che due anni fa sparò e uccise un vicino di casa che con una ruspa gli stava demolendo la casa. Per i giudici fu legittima difesa. pic.twitter.com/DGvCAw0b4H— Tg3 (@Tg3web) December 5, 2025
Το εφετείο του Αρέτσο, όμως, αποφάνθηκε ότι επρόκειτο για νόμιμη άμυνα, λαμβάνοντας υπόψη -με τον τρόπο αυτό- τα κύρια σημεία της υπερασπιστικής γραμμής των συνηγόρων του Σάντρο Μουνιάι.
Σημειώνεται ότι οι δικηγόροι του έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στον τρόμο που ένιωσε η οικογένεια του μεσήλικα τεχνίτη, στον άμεσο κίνδυνο που διέτρεξε και στο ότι όλα διαδραματίστηκαν σε ώρα κατά την οποία όλη η περιοχή δεν ήταν επαρκώς φωτισμένη.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα