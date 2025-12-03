Αδιανόητη τραγωδία στη Γαλλία: Τρεις νεαροί πνίγηκαν όταν το αυτοκίνητό τους βγήκε από τον δρόμο και έπεσε ανάποδα σε πισίνα

Το δυστύχημα ήταν αποτέλεσμα μιας απίστευτης σειράς περιστάσεων λένε οι Αρχές - Δεν ήταν η σύγκρουση που τους σκότωσε, αλλά το ότι βρέθηκαν σε παγωμένο νερό, χωρίς να μπορούν να βγουν έξω