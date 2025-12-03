Ρούμπιο: Το 20% του Ντονέτσκ που παραμένει υπό ουκρανικό έλεγχο είναι το «αγκάθι» στις διαπραγματεύσεις

Ο Γενικός διευθυντής της DigiCar, Δημήτρης Δαλιάνης, μας εξηγεί πώς η εταιρεία επιταχύνει τη μετάβαση επιχειρήσεων και ιδιωτών στην ηλεκτροκίνηση, με ευέλικτες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες leasing ηλεκτρικών οχημάτων
Η τρέχουσα αμερικανική κυβέρνηση δεν θεωρεί ρεαλιστική μια προσέγγιση που περιλαμβάνει την απεριόριστη συνέχιση της υποστήριξης προς το Κίεβο, ξεκαθάρισε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών
Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών εργάζεται για την επίλυση του πολέμου στην Ουκρανία και επιδιώκει να βοηθήσει τις δύο αντιμαχόμενες πλευρές να ξεπεράσουν τις διαφορές τους, αλλά η απόφαση για τον τερματισμό των εχθροπραξιών ανήκει στην Ουκρανία και τη Ρωσία, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, σε συνέντευξή του στο Fox News.
«Στο τέλος, είναι δική τους απόφαση. Αν αποφασίσουν ότι δεν θέλουν να τερματίσουν τον πόλεμο, τότε αυτός θα συνεχιστεί, αλλά εμείς θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε να τον τερματίσουμε», δήλωσε ο Ρούμπιο.
Σύμφωνα με τον Αμερικανό υπουργό, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ προσπαθεί να κατανοήσει πώς οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να βοηθήσουν Ουκρανία και Ρωσία να ξεπεράσουν τις διαφορές τους, γι' αυτό και διεξάγουν ενεργή διπλωματία.
«Για να το πετύχουμε αυτό, πρέπει να διαπραγματευτούμε και με τις δύο πλευρές. Υπάρχουν μερικοί παράλογοι άνθρωποι που εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία και πιστεύουν ότι πρέπει να μιλήσουμε μόνο με την Ουκρανία και να μην διαπραγματευτούμε καθόλου με τη Ρωσία. Ωστόσο, είναι αδύνατο να τερματιστεί ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας χωρίς να διαπραγματευτούμε με τη Μόσχα, και είναι επίσης απαραίτητο να ληφθεί υπόψη η θέση του Κιέβου», σημείωσε ο Ρούμπιο.
Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ ανέφερε επίσης ότι το κύριο αντικείμενο διαφωνίας στις διαπραγματεύσεις είναι το 20% της επικράτειας της περιοχής Ντονέτσκ που παραμένει υπό τον έλεγχο του Κιέβου.
«Αυτό στο οποίο πραγματικά διαφωνούν αυτή τη στιγμή είναι το 20% της περιοχής Ντονέτσκ που παραμένει υπό τον έλεγχο της Ουκρανίας. Προσπαθούμε να καταλάβουμε, και νομίζω ότι έχουμε κάνει κάποια πρόοδο, τι μπορεί να δεχτούν οι Ουκρανοί και ποιες εγγυήσεις ασφαλείας για το μέλλον θα βρουν αποδεκτές», δήλωσε ο Ρούμπιο.
Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τη στήριξη των ΗΠΑ στην Ουκρανία, ο Ρούμπιο τόνισε ότι η τρέχουσα αμερικανική κυβέρνηση δεν θεωρεί ρεαλιστική μια προσέγγιση που περιλαμβάνει την απεριόριστη συνέχιση της υποστήριξης προς το Κίεβο.
«Κάποιοι πιστεύουν ότι η πολιτική μας θα πρέπει να είναι να συνεχίσουμε να παρέχουμε στην Ουκρανία απεριόριστη χρηματοδότηση στα ποσά που χρειάζεται για όσο διαρκεί αυτός ο πόλεμος. Αυτό είναι μη ρεαλιστικό και δεν θα συμβεί», είπε.
Ο επικεφαλής της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής πρόσθεσε ότι η διοίκηση Τραμπ έχει δηλώσει εδώ και καιρό ότι είναι αδύνατο να παρέχεται υποστήριξη σε τόσο μεγάλη κλίμακα και έκταση.
RUBIO: In Ten Years, Ukraine’s Economy Could Surpass Russia’s— EuroPost Agency (@EuroPostAgency) December 3, 2025
U.S. Secretary of State Marco Rubio told FOX News that peace for Ukraine isn’t just about ending the war it’s about unlocking a future that could reshape the balance of power.
If Ukraine’s sovereignty is preserved… pic.twitter.com/So97tFmKcY
