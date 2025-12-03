Επίθεση Τραμπ σε μετανάστες από τη Σομαλία: «Δεν τους θέλουμε, είναι σκουπίδια»

Κλείσιμο

«Δεν τους θέλουμε στη χώρα μας»: ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε χθες Τρίτη σφοδρή φραστική επίθεση εναντίον των μεταναστών από τη Σομαλία, λέγοντας πως δεν είναι ευπρόσδεκτοι στις ΗΠΑ.Εκφράστηκε με αφορμή σκάνδαλο στην πολιτεία Μινεσότα (βόρεια), όπου, σύμφωνα με την τοπική δικαιοσύνη, καταβλήθηκαν ποσά που εκτιμάται ότι ξεπερνούν το ένα δισεκατομμύριο δολάρια για ανύπαρκτες κοινωνικές υπηρεσίες, κυρίως μέσω εικονικών τιμολογίων Αμερικανών σομαλικής καταγωγής.Στη Σομαλία «δεν έχουν τίποτα, το μόνο που κάνουν ότι τρέχουν γύρω-γύρω και σκοτώνουν ο ένας τον άλλο», είπε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου του.«Η χώρα τους δεν είναι καλή για κάποιον λόγο. Η χώρα τους βρομάει και δεν τους θέλουμε στη χώρα μας», συνέχισε.Ο ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος βάζει συχνά μειονότητες στο στόχαστρο κι έχει αναγορεύσει την πάταξη της παράτυπης μετανάστευσης σε κορυφαία προτεραιότητά του, υποδαυλίζοντας τον φόβο μερίδας της λευκής πλειοψηφίας πως θα χάσει την πολιτική, οικονομική και πολιτισμική εξουσία της.«Είμαστε σε σημείο καμπής», είπε ακόμα κι υποστήριξε πως οι ΗΠΑ δεν πρέπει να κάνουν τη «λάθος επιλογή», που θα ήταν, κατ’ αυτόν, «να συνεχίσουμε να υποδεχόμαστε σκουπίδια στη χώρα μας».Υποστηρίζοντας ότι οι Αμερικανοί σομαλικής καταγωγής «δεν συνεισφέρουν τίποτα», καταφέρθηκε για νιοστή φορά εναντίον της Ιλάμ Ομάρ, δημοκρατικής βουλεύτριας από τη Μινεσότα που κατάγεται από τη Σομαλία και επικρίνει πολύ συχνά την κυβέρνησή του.«Η Ιλάν Ομάρ είναι σκουπίδι. Οι φίλοι της είναι σκουπίδια», είπε ο πρόεδρος Τραμπ. «Ας επιστρέψουν εκεί απ’ όπου ήρθαν και ας λύσουν τα προβλήματά τους», πέταξε.Η δημοκρατική πολιτικός, συχνά-πυκνά στο στόχαστρο του ρεπουμπλικάνου μεγιστάνα, αντέδρασε μέσω X: «Η εμμονή του με μένα είναι ανατριχιαστική. Ελπίζω να του προσφερθεί η (ψυχολογική) βοήθεια που χρειάζεται απελπιστικά».Την περασμένη εβδομάδα, ο αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε την πρόθεσή του να «τερματίσει τη μετανάστευση από όλες τις χώρες του τρίτου κόσμου» στις ΗΠΑ, μετά την επίθεση εναντίον δυο εθνοφρουρών στην Ουάσιγκτον για την οποία κατηγορήθηκε αφγανός πρώην στρατιωτικός.Ήδη τον Ιούνιο, η κυβέρνηση Τραμπ επέβαλε απαγόρευση εισόδου στην αμερικανική επικράτεια ή περιορισμούς στις βίζες υπηκόων 19 κρατών, συμπεριλαμβανομένης της Σομαλίας.Η Σομαλία, χώρα στο Κέρας της Αφρικής, το 70% του πληθυσμού της οποίας βιώνει «πολυδιάστατη φτώχεια», σύμφωνα με τον ΟΗΕ, βυθίστηκε τα χρόνια του 1990 σε εμφύλιο πόλεμο που οδήγησε στην κατάρρευση του κράτους.