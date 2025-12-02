Η La Roche-Posay γιορτάζει 50 χρόνια δερματολογικής φροντίδας προσφέροντας καινοτόμες λύσεις που συνδυάζουν ορατά αποτελέσματα και σεβασμό στην επιδερμίδα.
Διέρρηξαν το σπίτι του Ολάντ στο Παρίσι: Άρπαξαν ένα ρολόι και ένα tablet - Δύο συλλήψεις
Το σπίτι είχε 24ωρη αστυνομική φύλαξη, ωστόσο, οι δύο δράστες κατάφεραν να μπουν σε αυτό και να αρπάξουν τα προσωπικά αντικείμενα
Στόχος διάρρηξης έγινε τον περασμένο μήνα το σπίτι του πρώην προέδρου της Γαλλίας, Φρανσουά Ολάντ, και της συζύγου του, Ζιλί Γκαγιέ.
Το σπίτι του ζευγαριού, στο 20ο διαμέρισμα του Παρισιού, είχε 24ωρη αστυνομική φύλαξη. ωστόσο, το Σάββατο 22 Νοεμβρίου, δύο άνδρες κατάφεραν να μπουν σε αυτό και να κλέψουν ένα ρολόι και το iPad της Γκαγιέ, ενώ οι αστυνομικοί ήταν μόλις λίγα μέτρα μακριά, σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα.
Αργότερα, ένας από τους δράστες επέστρεψε για να πάρει το ηλεκτρονικό τσιγάρο που είχε ξεχάσει στο σπίτι. Μάλιστα κατάφερε να διαφύγει, πηδώντας πάνω από το φράχτη. Η έρευνα που ακολούθησε οδήγησε στη σύλληψη των δύο υπόπτων, ενώ το ρολόι του Ολάντ βρέθηκε και επιστράφηκε στον Γάλλο πρώην πρόεδρο.
Η έρευνα έδειξε ότι υπήρξαν αδυναμίες στην αστυνομική προστασία, καθώς η πόρτα του σπιτιού δεν ήταν κλειδωμένη και η πόρτα του κήπου είχε μείνει ανοιχτή.
