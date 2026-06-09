«Σκέτη βλακεία» αποκάλεσε ο Ντε Βέβερ την εγκατάλειψη του σχεδίου Γερμανίας, Γαλλίας και Ισπανίας για την κατασκευή κοινού μαχητικού

«Με φόντο τη ρωσική απειλή και την αποδέσμευση των ΗΠΑ από την Ευρώπη, είναι απαραίτητο οι ευρωπαϊκές χώρες να εξετάσουν συλλογικά την άμυνά τους» - «Τι χάσιμο χρόνου, τι αλαζονεία», είπε ο Βέλγος πρωθυπουργός