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Σε παλάτι-φρούριο μακριά από τη Μόσχα ζουν οι κόρες και η ερωμένη του Πούτιν με τους γιους του, υποστηρίζουν Ρώσοι
Σε παλάτι-φρούριο μακριά από τη Μόσχα ζουν οι κόρες και η ερωμένη του Πούτιν με τους γιους του, υποστηρίζουν Ρώσοι
Μέσα στο δάσος το συγκρότημα κατοικιών όπου ζουν τα πρόσωπα του στενού συγγενικού περιβάλλοντος του Ρώσου προέδρου για τον φόβο και των ουκρανικών drone
Μακριά από τη Μόσχα και κάτω από μια πυκνή αντιαεροπορική ομπρέλα φέρεται να έχει μεταφέρει ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν τις κόρες του, αλλά και την ερωμένη του με τους δύο γιους του, υποστηρίζουν πηγές με γνώση του εσωτερικού του Κρεμλίνου.
Το ρωσικό κανάλι στο Telegram Mozhem Obyasnit («Μπορούμε να εξηγήσουμε), το οποίο θεωρείται ενημερωμένο σχετικά με το Κρεμλίνο, τις στρατιωτικές εξελίξεις και το πολιτικό κλίμα στη Ρωσία αναφέρει ότι ο Ρώσος πρόεδρος έχει ενισχύσει κατά πολύ τα μέτρα ασφαλείας γύρω από τον ίδιο και την οικογένειά του.
Έτσι, οι δύο μεγαλύτερες κόρες του Ρώσου προέδρου, η Μαρία Βοροντσόβα και η Κατερίνα Τιχόνοβα, έχουν εγκατασταθεί το τελευταίο διάστημα στο συγκρότημα κατοικιών του Βαλντάι που βρίσκεται περίπου 370 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Μόσχας.
Εκεί φέρεται να διαμένει και η (κατά τις φήμες) ερωμένη του Πούτιν, η πρώην Ολυμπιονίκης της ρυθμικής γυμναστικής Αλίνα Καμπάεβα, μαζί με τους δύο γιους που φέρεται να έχει αποκτήσει μαζί της.
Παράλληλα, στο Βαλντάι έχουν μεταφερθεί και μέλη της ευρύτερης οικογένειας του Πούτιν.
Τα τελευταία χρόνια -και λόγω του πολέμου με την Ουκρανία- η αεράμυνα γύρω από το Βαλντάι έχει ενισχυθεί σημαντικά. Η περιοχή έχει δάση και λίμνες που περιβάλλουν το συγκρότημα και προσφέρουν ακόμη περισσότερη ασφάλεια.
Το ρωσικό κανάλι στο Telegram Mozhem Obyasnit («Μπορούμε να εξηγήσουμε), το οποίο θεωρείται ενημερωμένο σχετικά με το Κρεμλίνο, τις στρατιωτικές εξελίξεις και το πολιτικό κλίμα στη Ρωσία αναφέρει ότι ο Ρώσος πρόεδρος έχει ενισχύσει κατά πολύ τα μέτρα ασφαλείας γύρω από τον ίδιο και την οικογένειά του.
Έτσι, οι δύο μεγαλύτερες κόρες του Ρώσου προέδρου, η Μαρία Βοροντσόβα και η Κατερίνα Τιχόνοβα, έχουν εγκατασταθεί το τελευταίο διάστημα στο συγκρότημα κατοικιών του Βαλντάι που βρίσκεται περίπου 370 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Μόσχας.
Εκεί φέρεται να διαμένει και η (κατά τις φήμες) ερωμένη του Πούτιν, η πρώην Ολυμπιονίκης της ρυθμικής γυμναστικής Αλίνα Καμπάεβα, μαζί με τους δύο γιους που φέρεται να έχει αποκτήσει μαζί της.
Παράλληλα, στο Βαλντάι έχουν μεταφερθεί και μέλη της ευρύτερης οικογένειας του Πούτιν.
COPE NETS FOR PUTIN— The Ministry Of Ungentlemanly Warfare (@mouw5284) June 9, 2026
👀 Anti-drone nets installed near Putin’s residence in Valdai — Russian media
In Russia’s Novgorod region, anti-drone nets have been installed over truck parking areas in Valdai district. According to Russian media reports, the structures appeared about 9… pic.twitter.com/CNbVYaSs9G
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