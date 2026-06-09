Σε παλάτι-φρούριο μακριά από τη Μόσχα ζουν οι κόρες και η ερωμένη του Πούτιν με τους γιους του, υποστηρίζουν Ρώσοι
ΚΟΣΜΟΣ
Ρωσία Βλαντίμιρ Πούτιν Αλίνα Καμπάεβα Κατερίνα Τιχόνοβα Μαρία Βοροντσόβα

Σε παλάτι-φρούριο μακριά από τη Μόσχα ζουν οι κόρες και η ερωμένη του Πούτιν με τους γιους του, υποστηρίζουν Ρώσοι

Μέσα στο δάσος το συγκρότημα κατοικιών όπου ζουν τα πρόσωπα του στενού συγγενικού περιβάλλοντος του Ρώσου προέδρου για τον φόβο και των ουκρανικών drone

Σε παλάτι-φρούριο μακριά από τη Μόσχα ζουν οι κόρες και η ερωμένη του Πούτιν με τους γιους του, υποστηρίζουν Ρώσοι
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Μακριά από τη Μόσχα και κάτω από μια πυκνή αντιαεροπορική ομπρέλα φέρεται να έχει μεταφέρει ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν τις κόρες του, αλλά και την ερωμένη του με τους δύο γιους του, υποστηρίζουν πηγές με γνώση του εσωτερικού του Κρεμλίνου.

Το ρωσικό κανάλι στο Telegram Mozhem Obyasnit («Μπορούμε να εξηγήσουμε), το οποίο θεωρείται ενημερωμένο σχετικά με το Κρεμλίνο, τις στρατιωτικές εξελίξεις και το πολιτικό κλίμα στη Ρωσία αναφέρει ότι ο Ρώσος πρόεδρος έχει ενισχύσει κατά πολύ τα μέτρα ασφαλείας γύρω από τον ίδιο και την οικογένειά του.

Έτσι, οι δύο μεγαλύτερες κόρες του Ρώσου προέδρου, η Μαρία Βοροντσόβα και η Κατερίνα Τιχόνοβα, έχουν εγκατασταθεί το τελευταίο διάστημα στο συγκρότημα κατοικιών του Βαλντάι που βρίσκεται περίπου 370 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Μόσχας.

Σε παλάτι-φρούριο μακριά από τη Μόσχα ζουν οι κόρες και η ερωμένη του Πούτιν με τους γιους του, υποστηρίζουν Ρώσοι
Η Ολυμπιονίκης Αλίνα Καμπάεβα θεωρείται η πιο σταθερή παρουσία στη ζωή του Βλαντιμίρ Πούτιν τα τελευταία χρόνια

Εκεί φέρεται να διαμένει και η (κατά τις φήμες) ερωμένη του Πούτιν, η πρώην Ολυμπιονίκης της ρυθμικής γυμναστικής Αλίνα Καμπάεβα, μαζί με τους δύο γιους που φέρεται να έχει αποκτήσει μαζί της.

Παράλληλα, στο Βαλντάι έχουν μεταφερθεί και μέλη της ευρύτερης οικογένειας του Πούτιν.

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Τα τελευταία χρόνια -και λόγω του πολέμου με την Ουκρανία- η αεράμυνα γύρω από το Βαλντάι έχει ενισχυθεί σημαντικά. Η περιοχή έχει δάση και λίμνες που περιβάλλουν το συγκρότημα και προσφέρουν ακόμη περισσότερη ασφάλεια.
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