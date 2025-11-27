Ο Τραμπ καλεί τους πολίτες της Ονδούρας να ψηφίσουν τον υποψήφιο της δεξιάς
ΚΟΣΜΟΣ
Ονδούρα Εκλογές Ντόναλντ Τραμπ

Ο Τραμπ καλεί τους πολίτες της Ονδούρας να ψηφίσουν τον υποψήφιο της δεξιάς

Οι δημοσκοπήσεις ενόψει των εκλογών προοιωνίζονται μάχη ως το νήμα για τους τρεις διεκδικητές του κορυφαίου αξιώματος στο κράτος της κεντρικής Αμερικής την 30ή Νοεμβρίου

Ο Τραμπ καλεί τους πολίτες της Ονδούρας να ψηφίσουν τον υποψήφιο της δεξιάς
Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ουδέποτε φάνηκε να διστάζει να παρέμβει στην πολιτική ζωή άλλων κρατών, ιδίως στη Λατινική Αμερική, κάλεσε τους πολίτες να ψηφίσουν τον υποψήφιο της δεξιάς Νάσρι Ασφούρα στις προεδρικές εκλογές που διεξάγονται στην Ονδούρα την Κυριακή.

Ο υποψήφιος του Εθνικού Κόμματος και πρώην δήμαρχος της πρωτεύουσας «είναι ο μόνος αληθινός φίλος της ελευθερίας» μεταξύ των υποψηφίων, διαβεβαίωσε ο ρεπουμπλικάνος μέσω Truth Social, προσθέτοντας πως «δεν θα μπορούσε να συνεργαστεί» με την αντίπαλό του δικηγόρο και υποψήφια της κυβερνώσας παράταξης της αριστεράς LIBRE Ρίξι Μονκάδα, ούτε να «έχει εμπιστοσύνη» στον τρίτο υποψήφιο, τον τηλεοπτικό παρουσιαστή και υποψήφιο του Φιλελεύθερου Κόμματος Σαλβαδόρ Νασράλα.



Οι δημοσκοπήσεις ενόψει των εκλογών προοιωνίζονται μάχη ως το νήμα για τους τρεις διεκδικητές του κορυφαίου αξιώματος στο κράτος της κεντρικής Αμερικής την 30ή Νοεμβρίου.


Ειδήσεις σήμερα:

Σε κόκκινο συναγερμό για τη λειψυδρία κηρύσσεται η Αθήνα την Παρασκευή - Αύριο η Πάτμος και η Λέρος

Μύλος στη Βουλή για Καραναστάση με Γεωργιάδη και Κωνσταντοπούλου: «Επιτέλους ανάγωγη, σταμάτα» - «Είσαι Χίτλερ, είσαι αρχιψεύταρος»

Χατζιδάκις: Διχασμένος ο καλλιτεχνικός κόσμος με την αντίδρασή του γιου του στην παγκόσμια περιοδεία Μποφίλιου - Χαρούλη

Thema Insights

Enerwave: το νέο κεφάλαιο της ενέργειας στην Ελλάδα

Enerwave: το νέο κεφάλαιο της ενέργειας στην Ελλάδα

Με όραμα να προσφέρει πρωτοποριακές και βιώσιμες ενεργειακές λύσεις, η Enerwave στοχεύει να καταστεί μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην παραγωγή και προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης