Με όραμα να προσφέρει πρωτοποριακές και βιώσιμες ενεργειακές λύσεις, η Enerwave στοχεύει να καταστεί μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην παραγωγή και προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.
Ο Τραμπ καλεί τους πολίτες της Ονδούρας να ψηφίσουν τον υποψήφιο της δεξιάς
Ο Τραμπ καλεί τους πολίτες της Ονδούρας να ψηφίσουν τον υποψήφιο της δεξιάς
Οι δημοσκοπήσεις ενόψει των εκλογών προοιωνίζονται μάχη ως το νήμα για τους τρεις διεκδικητές του κορυφαίου αξιώματος στο κράτος της κεντρικής Αμερικής την 30ή Νοεμβρίου
Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ουδέποτε φάνηκε να διστάζει να παρέμβει στην πολιτική ζωή άλλων κρατών, ιδίως στη Λατινική Αμερική, κάλεσε τους πολίτες να ψηφίσουν τον υποψήφιο της δεξιάς Νάσρι Ασφούρα στις προεδρικές εκλογές που διεξάγονται στην Ονδούρα την Κυριακή.
Ο υποψήφιος του Εθνικού Κόμματος και πρώην δήμαρχος της πρωτεύουσας «είναι ο μόνος αληθινός φίλος της ελευθερίας» μεταξύ των υποψηφίων, διαβεβαίωσε ο ρεπουμπλικάνος μέσω Truth Social, προσθέτοντας πως «δεν θα μπορούσε να συνεργαστεί» με την αντίπαλό του δικηγόρο και υποψήφια της κυβερνώσας παράταξης της αριστεράς LIBRE Ρίξι Μονκάδα, ούτε να «έχει εμπιστοσύνη» στον τρίτο υποψήφιο, τον τηλεοπτικό παρουσιαστή και υποψήφιο του Φιλελεύθερου Κόμματος Σαλβαδόρ Νασράλα.
Οι δημοσκοπήσεις ενόψει των εκλογών προοιωνίζονται μάχη ως το νήμα για τους τρεις διεκδικητές του κορυφαίου αξιώματος στο κράτος της κεντρικής Αμερικής την 30ή Νοεμβρίου.
Ειδήσεις σήμερα:
Σε κόκκινο συναγερμό για τη λειψυδρία κηρύσσεται η Αθήνα την Παρασκευή - Αύριο η Πάτμος και η Λέρος
Μύλος στη Βουλή για Καραναστάση με Γεωργιάδη και Κωνσταντοπούλου: «Επιτέλους ανάγωγη, σταμάτα» - «Είσαι Χίτλερ, είσαι αρχιψεύταρος»
Χατζιδάκις: Διχασμένος ο καλλιτεχνικός κόσμος με την αντίδρασή του γιου του στην παγκόσμια περιοδεία Μποφίλιου - Χαρούλη
Ο υποψήφιος του Εθνικού Κόμματος και πρώην δήμαρχος της πρωτεύουσας «είναι ο μόνος αληθινός φίλος της ελευθερίας» μεταξύ των υποψηφίων, διαβεβαίωσε ο ρεπουμπλικάνος μέσω Truth Social, προσθέτοντας πως «δεν θα μπορούσε να συνεργαστεί» με την αντίπαλό του δικηγόρο και υποψήφια της κυβερνώσας παράταξης της αριστεράς LIBRE Ρίξι Μονκάδα, ούτε να «έχει εμπιστοσύνη» στον τρίτο υποψήφιο, τον τηλεοπτικό παρουσιαστή και υποψήφιο του Φιλελεύθερου Κόμματος Σαλβαδόρ Νασράλα.
Democracy is on trial in the coming Elections in the beautiful country of Honduras on November 30th. Will Maduro and his Narcoterrorists take over another country like they have taken over Cuba, Nicaragua, and Venezuela? The man who is standing up for Democracy, and fighting…— Commentary: Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) November 26, 2025
Οι δημοσκοπήσεις ενόψει των εκλογών προοιωνίζονται μάχη ως το νήμα για τους τρεις διεκδικητές του κορυφαίου αξιώματος στο κράτος της κεντρικής Αμερικής την 30ή Νοεμβρίου.
Ειδήσεις σήμερα:
Σε κόκκινο συναγερμό για τη λειψυδρία κηρύσσεται η Αθήνα την Παρασκευή - Αύριο η Πάτμος και η Λέρος
Μύλος στη Βουλή για Καραναστάση με Γεωργιάδη και Κωνσταντοπούλου: «Επιτέλους ανάγωγη, σταμάτα» - «Είσαι Χίτλερ, είσαι αρχιψεύταρος»
Χατζιδάκις: Διχασμένος ο καλλιτεχνικός κόσμος με την αντίδρασή του γιου του στην παγκόσμια περιοδεία Μποφίλιου - Χαρούλη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα