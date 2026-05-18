Η αδελφή της προέδρου της Ιρλανδίας είναι μεταξύ των ακτιβιστών για τη Γάζα που συνελήφθησαν από το Ισραήλ
Οι διοργανωτές επιβεβαίωσαν ότι η συμμετοχή της στο στολίσκο ήταν «αποκλειστικά δική της απόφαση»
Η Μάργκαρετ Κόνολι, αδελφή της προέδρου της Ιρλανδίας Κάθριν Κόνολι, είναι μεταξύ των Ιρλανδών πολιτών που «συνελήφθησαν παρανόμως», κατά τους διοργανωτές, το πρωί της Δευτέρας από το Ισραήλ, καθώς συμμετείχαν στον νέο «στολίσκο για τη Γάζα».
«Ταξίδευε προς τη Γάζα για να μεταφέρει βοήθεια και να σπάσει τον ισραηλινό αποκλεισμό, τον οποίο θεωρεί παράνομο. Ζητάμε την απελευθέρωση της Μάργκαρετ αμέσως» γράφουν οι διοργανωτές στη σελίδα τους στο Instagram, όπου υπάρχει και ένα βίντεο της Κόνολι.
Οι διοργανωτές επιβεβαίωσαν ότι η Μάργκαρετ Κόνολι, που είναι γιατρός, είναι αδελφή της προέδρου, ωστόσο η συμμετοχή της στο στολίσκο ήταν «αποκλειστικά δική της απόφαση» και δεν σχετίζεται με την ιδιότητα της αριστερής πολιτικού.
Από την πλευρά της η Κάθριν Κόνολι, από το Λονδίνο όπου βρισκόταν σήμερα, είπε στους δημοσιογράφους ότι «ανησυχεί πολύ» για την αδελφή της και τα άλλα μέλη του στολίσκου.
Συνολικά 8 Ιρλανδοί, από τους 15 που συμμετείχαν στην επιχείρηση «απήχθησαν παράνομα», όπως λένε οι διοργανωτές.
Η Ισπανία και η Ιρλανδία είναι από τις χώρες της Ευρώπης που επικρίνουν σφοδρότερα τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα. Το Δουβλίνο αναγνώρισε την Παλαιστίνη ως «κυρίαρχο και ανεξάρτητο κράτος» τον Μάιο του 2024.
Πρόσφατα, η Ιρλανδία, η Ισπανία, η Ολλανδία, η Σλοβενία και η Ισλανδία απείχαν από τον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά, αρνούμενες να μοιραστούν τη σκηνή με το Ισραήλ.
