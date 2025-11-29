Θρίλερ στη Βενεζουέλα μετά το κλείσιμο του εναέριου χώρου από ΗΠΑ - Αιφνιδιαστικό τελεσίγραφο του Τραμπ στον Μαδούρο

Η κίνηση του Τραμπ να κλείσει ο εναέριος χώρος της Βενεζουέλας αιφνιδίασε ακόμη και εμπλεκόμενους στην υπόθεση καθώς δεν τους είχε γνωστοποιηθεί και ενημερώθηκαν από την ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με ανώτατές πηγές που μίλησαν στο Reuters.Η Βενεζουέλα αντέτεινε ότι αυτή η απόφαση αποτελεί μια «αποικιοκρατική απειλή» που αποσκοπεί στην υπονόμευση της εθνικής κυριαρχίας και καταδίκασε την ενέργεια ως «παράνομη και αδικαιολόγητη επιθετικότητα κατά του λαού της Βενεζουέλας».Η δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ διατυπώνεται καθώς οιεντείνουν την πίεση στη Βενεζουέλα με μεγάλη ανάπτυξη των ενόπλων δυνάμεών τους στην Καραϊβική, συμπεριλαμβανομένου του μεγαλύτερου αεροπλανοφόρου στον κόσμο, και επικαλούνται χερσαία πλήγματα στο έδαφος της Βενεζουέλας, στο πλαίσιο της καταπολέμησης των καρτέλ των ναρκωτικών.Η Βενεζουέλα "απορρίπτει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο το μήνυμα που μεταδόθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον πρόεδρο Τραμπ, "στο οποίο ισχυρίζεται ότι εφαρμόζει με εξωεδαφικό τρόπο την παράνομη δικαιοδοσία των Ηνωμένων Πολιτειών στη Βενεζουέλα" συνεχίζει η ανακοίνωση, τονίζοντας ότι ο Τραμπ "προσπαθεί με παράδοξο τρόπο να δώσει εντολές και να απειλήσει την κυριαρχία του εθνικού εναέριου χώρου, την εδαφική ακεραιότητα, την ασφάλεια της αεροπορίας και την πλήρη κυριαρχία του κράτους της Βενεζουέλας"."Αυτό το είδος δηλώσεων συνιστά εχθρική, μονομερή και αυθαίρετη πράξη, ασύμβατη με τις πλέον βασικές αρχές του διεθνούς δικαίου και εντάσσεται σε μια συνεχή πολιτική επιθετικότητας κατά της χώρας μας", προσθέτει το υπουργείο.Επιπλέον, το Καράκας εκτιμά ότι με αυτήν την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ, η Ουάσινγκτον "αναστέλλει μονομερώς τις πτήσεις που μεταφέρουν Βενεζουελάνους μετανάστες οι οποίες πραγματοποιούνται τακτικά και κάθε εβδομάδα στο πλαίσιο του επαναπατρισμού Βενεζουελάνων" παράτυπων μεταναστών στις Ηνωμένες Πολιτείες."Μέχρι σήμερα, 75 πτήσεις έχουν πραγματοποιηθεί για τον επαναπατρισμό 13.956 ανθρώπων", υπενθυμίζεται στην ανακοίνωση. Οι πτήσεις αυτές συνεχίζονταν παρά την κρίση μεταξύ των δύο χωρών.Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγορεί συγκεκριμένα τη Βενεζουέλα ότι διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη διακίνηση ναρκωτικών που πλημμυρίζουν την αμερικανική αγορά.Το Καράκας διαψεύδει και επιμένει στο γεγονός ότι ο πραγματικός στόχος είναι η αλλαγή καθεστώτος και ο έλεγχος των πετρελαϊκών αποθεμάτων της χώρας.Σήμερα, το αεροδρόμιο Μαϊκετία, που εξυπηρετεί την πρωτεύουσα Καράκας, λειτουργούσε κανονικά, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου που είδε αρκετές προσγειώσεις και απογειώσεις αεροσκαφών.Η Επιτροπή Ενόπλων Δυνάμεων της Γερουσίας των ΗΠΑ εξέδωσε ανακοίνωση εκ μέρους του προέδρου Ρότζερ Γουίκερ και του επικεφαλής της μειοψηφίας Τζακ Ριντ, στην οποία αναφέρεται ότι οι δύο γερουσιαστές «είναι ενήμεροι για τις πρόσφατες αναφορές σχετικά με τα φερόμενα επακόλουθα πλήγματα εναντίον ύποπτων σκαφών ναρκοδιακίνησης στη νότια Καραϊβική». Στην ίδια ανακοίνωση σημειώνεται ότι έχουν ήδη «δώσει εντολή για άμεση επίσημη ενημέρωση από το Υπουργείο Άμυνας» προκειμένου να διαπιστωθούν τα γεγονότα γύρω από τα συγκεκριμένα περιστατικά.