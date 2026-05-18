Η ΑΒ Βασιλόπουλος μας συνδέει καθημερινά με μικρούς παραγωγούς από όλη την Ελλάδα – Πού θα βρούμε γαλακτοκομικά φτιαγμένα με ντόπιο, φρέσκο γάλα και πολλή φροντίδα.
Πέντε έφηβοι πνίγηκαν σε ποτάμι στο Βιετνάμ, ο ένας παρασύρθηκε από το νερό και οι άλλοι τέσσερις προσπάθησαν να τον σώσουν
Πέντε έφηβοι πνίγηκαν σε ποτάμι στο Βιετνάμ, ο ένας παρασύρθηκε από το νερό και οι άλλοι τέσσερις προσπάθησαν να τον σώσουν
Το τραγικό περιστατικό συνέβη στην επαρχία Φου Το, όπου οι νεαροί μαθητές – ηλικίας 13 και 14 ετών – διασκέδαζαν στις όχθες ποταμού
Πέντε έφηβοι πνίγηκαν σήμερα σε ποτάμι στο βόρειο Βιετνάμ. Ένας παρασύρθηκε από το ορμητικό ρεύμα και την ίδια τύχη είχαν τέσσερις συνομήλικοί του που προσπάθησαν να τον σώσουν, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.
Το τραγικό περιστατικό συνέβη το απόγευμα στην επαρχία Φου Το, όπου οι νεαροί μαθητές – ηλικίας 13 και 14 ετών – διασκέδαζαν στις όχθες ποταμού, σύμφωνα με δημοσίευμα του VnExpress.
Στην περιοχή έσπευσαν σωστικά συνεργεία, που εντόπισαν όμως νεκρά τα παιδιά λίγες ώρες αργότερα σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.
Ανάλογο περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο στην επαρχία Ντακ Λακ (κεντρικά), όπου πέντε ανήλικοι παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά ενώ κολυμπούσαν στον ποταμό Μπαν Λάι, με αποτέλεσμα να βρουν τον θάνατο.
Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Βιετνάμ, κάθε χρόνο καταγράφονται περίπου 5.000 θάνατοι ανηλίκων, οι οποίοι αποδίδονται σε πνιγμό.
Το τραγικό περιστατικό συνέβη το απόγευμα στην επαρχία Φου Το, όπου οι νεαροί μαθητές – ηλικίας 13 και 14 ετών – διασκέδαζαν στις όχθες ποταμού, σύμφωνα με δημοσίευμα του VnExpress.
Στην περιοχή έσπευσαν σωστικά συνεργεία, που εντόπισαν όμως νεκρά τα παιδιά λίγες ώρες αργότερα σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.
Ανάλογο περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο στην επαρχία Ντακ Λακ (κεντρικά), όπου πέντε ανήλικοι παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά ενώ κολυμπούσαν στον ποταμό Μπαν Λάι, με αποτέλεσμα να βρουν τον θάνατο.
Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Βιετνάμ, κάθε χρόνο καταγράφονται περίπου 5.000 θάνατοι ανηλίκων, οι οποίοι αποδίδονται σε πνιγμό.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα