Αγγλία: Για πρώτη φορά ο τελικός δεν θα μεταδοθεί και από ελεύθερο κανάλι
Οι φίλαθλοι στο Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να πληρώσουν για να παρακολουθήσουν τις Άρσεναλ (Champions League), Άστον Βίλα (Europa League), Κρίσταλ Πάλας (Conference League) στην προσπάθεια τους να κατακτήσουν τα τρία τρόπαια της UEFA
Τεράστια αναστάτωση έχει προκληθεί στην ποδοσφαιρική κοινωνία της Αγγλίας με την τελευταία εξέλιξη που αφορά τις τηλεοπτικές μεταδόσεις των φετινών ευρωπαϊκών τελικών όπου και στους τρεις μετέχουν ομάδες της Premier League.
Παρόλο που τα δικαιώματα των διοργανώσεων έχουν παραχωρηθεί εδώ και χρόνια σε συνδρομητικά δίκτυα, παραδοσιακά οι τελικοί μεταδιδόταν και από ένα ελέυθερο κανάλι ή μέσω Youtube.
Ωστόσο φέτος το TNT Sports , το οποίο ανήκει στη Warner Bros Discovery (WBD) και έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα μετάδοσης των διοργανώσεων της UEFA επέλεξε να μην επιτρέψει τη μετάδοση τους και από κάποιον ελεύθερο σταθμό.
Η πιο φτηνή συνδρομή (basic για έναν μήνα) κοστίζει περίπου 6 ευρώ και η απόφαση του σταθμού προφανέστατα και έχει να κάνει με την απώλεια των δικαιωμάτων από το καλοκαίρι του 2027 και μετά , καθώς η Paramount θα είναι ο νέος τηλεοπτικός πάροχος για το Champions League στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία, ενώ το Sky Sports θα γίνει ο αποκλειστικός πάροχος για το Europa League και το Conference League.
Πηγή από το TNT Sports, που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσε ότι η τοποθέτηση του τελικού του Champions League και των δύο άλλων τελικών της UEFA πίσω από συνδρομή αποτελεί καθαρά επιχειρηματική απόφαση, αλλά όλοι καταλαβαίνουν ότι είναι και μια έκφραση δυσαρέσκειας προς την ευρωπαϊκή ομοσπονδία για την ολοκλήρωση της δεκαετούς συνεργασίας των δύο πλευρών.
Οι ημερομηνίες των φετινών τελικών:
20 Μαΐου: Άστον Βίλα εναντίον Φράιμπουργκ (Τελικός Europa League)
27 Μαΐου: Κρίσταλ Πάλας εναντίον Ράγιο Βαγεκάνο (Τελικός Conference League)
30 Μαΐου: Παρί Σεν Ζερμέν εναντίον Άρσεναλ (Τελικός Champions League - Βουδαπέστη)
