Ταγιάνι: Να αφεθούν ελεύθεροι οι Ιταλοί που μετείχαν στoν στολίσκο ακτιβιστών που κατευθυνόταν στη Λωρίδα της Γάζας

Ο Ιταλός ΥΠΕΞ ζήτησε από το Ισραήλ να τύχουν σεβασμού τα δικαιώματα των Ιταλών πολιτών που μετείχαν στην αποστολή Global Sumυd Flotilla και να αφεθούν ελεύθεροι το συντομότερο δυνατόν