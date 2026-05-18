Ταγιάνι: Να αφεθούν ελεύθεροι οι Ιταλοί που μετείχαν στoν στολίσκο ακτιβιστών που κατευθυνόταν στη Λωρίδα της Γάζας
Ο Ιταλός ΥΠΕΞ ζήτησε από το Ισραήλ να τύχουν σεβασμού τα δικαιώματα των Ιταλών πολιτών που μετείχαν στην αποστολή Global Sumυd Flotilla και να αφεθούν ελεύθεροι το συντομότερο δυνατόν

Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι, ζήτησε σήμερα από τις αρχές του Ισραήλ «να τύχουν σεβασμού τα δικαιώματα των Ιταλών πολιτών που μετείχαν στην αποστολή Global Sumυd Flotilla και να αφεθούν ελεύθεροι το συντομότερο δυνατόν, όπως είχε συμβεί πριν από λίγες εβδομάδες».

«Παρακολουθούμε αυτήν την υπόθεση από την περασμένη νύχτα, με τη δραστηριοποίηση των πρεσβειών μας στο Τελ Αβίβ και στην Κύπρο. Εξ όσων γνωρίζουμε, οι Ιταλοί υπό προσωρινή κράτηση φέρονται να είναι εννέα. Ζητάμε να αφεθούν άμεσα ελεύθεροι», πρόσθεσε ο επικεφαλής της ιταλικής διπλωματίας.

«Στείλαμε στο Ισραήλ ένα σαφές μήνυμα: Πρέπει να φροντίσουν να σεβαστούν τους κανόνες και το διεθνές δίκαιο», τόνισε ο Ταγιάνι.


Τουλάχιστον 100 συλλήψεις

Νωρίτερα, όπως έγινε γνωστό το Ισραηλινό Ναυτικό ξεκίνησε επιχειρήσεις για να παρεμποδίσει την πορεία της Global Sumud Flotilla, μιας αποστολής ακτιβιστών που κατευθυνόταν προς τη Λωρίδα της Γάζας με στόχο να αμφισβητήσει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ισραήλ και να παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια.

Σε βίντεο που κυκλοφορούν, φαίνονται κομάντος του ισραηλινού ναυτικού να επιβιβάζονται σε ένα από τα πλοία της αποστολής, στα ανοικτά των ακτών της Κύπρου. Όπως έγινε γνωστό, οι Ισραηλινοί προχώρησαν στη σύλληψη 100 ατόμων, τα οποία θα οδηγηθούν στο λιμάνι της Ασντότ. Νωρίτερα, το Ισραήλ είχε προειδοποιήσει τους συμμετέχοντες ότι «πρέπει να αλλάξουν πορεία και να επιστρέψουν αμέσως».

Από την πλευρά της, η Global Flotilla γνωστοποίησε πως «δύο πολεμικά πλοία εντοπίστηκαν γύρω από τα σκάφη στη Μεσόγειο. Χάσαμε την επαφή με 23 σκάφη του στόλου, ο οποίος δέχτηκε επίθεση από τον ισραηλινό στρατό σε διεθνή ύδατα».

