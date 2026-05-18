Μετά την αίθουσα χορού, ο Τραμπ θέλει να φτιάξει και ελικοδρόμιο στον Λευκό Οίκο
Τα σχέδια έχουν εγείρει ερωτήματα σχετικά με τη χρηματοδότησή τους και επικρίνονται σφοδρά από τους Δημοκρατικούς
Ο Ντόναλντ Τραμπ, που έχει αναλάβει σειρά έργων στον Λευκό Οίκο, εξετάζει τώρα το ενδεχόμενο να κατασκευάσει εκεί ένα ελικοδρόμιο, έγραψε σήμερα η Wall Street Journal.
Αυτό το σχέδιο, επισημαίνει η αμερικανική οικονομική εφημερίδα, προκύπτει λόγω της άφιξης ενός νέου μοντέλου ελικοπτέρου για τους προέδρους των ΗΠΑ.
Το νέο ελικόπτερο, ισχυρότερο, θα κατέστρεφε το γρασίδι στο Σάουθ Λόουν του Λευκού Οίκου, απ’ όπου ο Ντόναλντ Τραμπ αποχωρεί ή προσγειώνεται όταν ταξιδεύει εκτός της Ουάσιγκτον, διευκρινίζει η Wall Street Journal.
Ως απάντηση σε ένα αίτημα επιβεβαίωσης από το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο Ντέιβις Ινγκλ, ένας εκπρόσωπος Τύπου της αμερικανικής προεδρίας, απάντησε: «Ο πρόεδρος Τραμπ δεν σταματάει να προχωρά σε βελτιώσεις στον Λευκό Οίκο και σε ολόκληρη την πόλη της Ουάσιγκτον, οι οποίες θα ωφελήσουν μέλλοντες προέδρους και τους Αμερικανούς».
Πρώην επιχειρηματίας ακινήτων, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει ξεκινήσει μετά την επιστροφή του στην εξουσία σειρά έργων, τα οποία παρακολουθεί στενά και σχολιάζει ευρέως.
Εκτός από το ότι διακόσμησε τους τοίχους του Οβάλ Γραφείου, οι οποίοι μέχρι τότε ήταν μάλλον «γυμνοί», με πλήθος από επιχρυσωμένες λεπτομέρειες, πλακόστρωσε και το γρασίδι του διάσημου Κήπου των Ρόδων του Λευκού Οίκου, ώστε να γίνει ένας εξωτερικός χώρος υποδοχής που θυμίζει την ιδιωτική του ιδιοκτησία, το Μαρ-α-Λάγκο (Φλόριντα).
Επιπλέον, ο Ντόναλντ Τραμπ κατασκευάζει μια γιγαντιαία αίθουσα χορού, αφού έδωσε εντολή για την κατεδάφιση μιας πτέρυγας του διάσημου κτιρίου, τόπου κατοικίας των Αμερικανών προέδρων.
Οι διάφορες αυτές επιχειρήσεις έχουν εγείρει ερωτήματα σχετικά με τη χρηματοδότησή τους και βρίσκονται στο επίκεντρο σφοδρών επικρίσεων από τους Δημοκρατικούς.
Donald Trump is considering installing a helipad at the White House to prevent the new Marine One from damaging the South Lawn— The Telegraph (@Telegraph) May 18, 2026
