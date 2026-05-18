«Μαχαίρωσέ τον»: Αιματηρή συμπλοκή νεαρών με ματσέτες μέρα μεσημέρι σε πάρκο στο Λονδίνο, σκληρό βίντεο

Εικόνες ωμής βίας καταγράφηκαν μέρα μεσημέρι σε πάρκο του Λονδίνου χθες, σε μια δολοφονική επίθεση που έγινε μπροστά σε δεκάδες οικογένειες με παιδιά που εκείνη την ώρα απολάμβαναν τη βόλτα τους









Στο βίντεο διακρίνονται νεαροί με καλυμμένα πρόσωπα να κυνηγούν και να προσπαθούν να μαχαιρώσουν αντιπάλους τους σε κοινή θέα, ενώ ακούγεται αυτόπτης μάρτυρας να φωνάζει «μαχαίρωσέ τον».



Σε ένα από τα πιο σοκαριστικά στιγμιότυπα, ένας από τους εφήβους ακινητοποιεί στο έδαφος έναν αντίπαλό του για αρκετά δευτερόλεπτα, δίνοντας τη δυνατότητα σε δεύτερο νεαρό που κρατά ματσέτα να επιχειρεί επανειλημμένα να τον μαχαιρώσει.







Το περιστατικό καταγράφηκε από έντρομους κατοίκους της περιοχής και αναρτήθηκε αργότερα στα social media με τη λεζάντα: «Αυτό είναι το Λονδίνο».



Το νέο επεισόδιο έρχεται να προστεθεί στη μακρά λίστα περιστατικών βίας με μαχαίρια στη βρετανική πρωτεύουσα, παρά τις επανειλημμένες δηλώσεις του δημάρχου του Λονδίνου, Σαντίκ Καν, ότι πρόκειται για «ασφαλή πόλη».

Η πραγματικότητα δεν ανταποκρίνεται στην εικόνα που παρουσιάζει ο δήμαρχος του Λονδίνου Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, ο δήμαρχος είχε επικαλεστεί νέα στατιστικά στοιχεία που έδειχναν ότι οι ανθρωποκτονίες βρίσκονται στο χαμηλότερο καταγεγραμμένο επίπεδο, προκειμένου να υπερασπιστεί το έργο του στον τομέα της αστυνόμευσης. Ωστόσο, σύμφωνα με επικριτές του, πιο προσεκτική ανάλυση των δεδομένων δείχνει ότι μια σειρά εγκλημάτων, μεταξύ αυτών και οι βίαιες επιθέσεις, έχουν αυξηθεί σημαντικά από το 2016, όταν ανέλαβε τα καθήκοντά του.



Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου ανακοίνωσε ότι συνελήφθησαν τέσσερις έφηβοι ηλικίας 16 και 17 ετών για αδικήματα που περιλαμβάνουν συμπλοκή, πρόκληση σοβαρών σωματικών βλαβών και κατοχή επιθετικού όπλου.



Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε: «Η αστυνομία κλήθηκε περίπου στις 12:30 μ.μ. την Κυριακή 17 Μαΐου έπειτα από αναφορές για επεισόδιο στο Μπέρτζες Παρκ, στο Κάμπεργουελ. Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και πραγματοποίησαν έρευνες στην περιοχή με τη συνδρομή ελικοπτέρου της αστυνομίας».



Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τρεις από τους νεαρούς συνελήφθησαν κοντά στο σημείο του περιστατικού, ενώ ο τέταρτος εντοπίστηκε και συνελήφθη αργότερα το βράδυ της ίδιας ημέρας. Και οι τέσσερις παραμένουν υπό κράτηση.

Δύο τραυματίες εκτός κινδύνου Η αστυνομία ανέφερε επίσης ότι δύο από τους συλληφθέντες τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, χωρίς ωστόσο τα τραύματά τους να θεωρούνται απειλητικά για τη ζωή ή ικανά να προκαλέσουν μόνιμη αναπηρία.



Ένας 17χρονος μετέβη μόνος του σε νοσοκομείο για να λάβει ιατρική περίθαλψη και πήρε εξιτήριο αργότερα το ίδιο απόγευμα, πριν συλληφθεί σε κατοικία στην περιοχή Σάουθγουορκ. Ένας δεύτερος τραυματίας, ηλικίας 16 ετών, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από αστυνομικούς και επίσης πήρε εξιτήριο αργότερα.



Η έρευνα συνεχίζεται, ενώ οι αρχές απηύθυναν έκκληση σε όποιον διαθέτει πληροφορίες να επικοινωνήσει με την αστυνομία.