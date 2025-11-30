Επιστολή Μαδούρο στον ΟΠΕΚ+ - «Οι ΗΠΑ επιδιώκουν στρατιωτική κατάληψη των πετρελαϊκών αποθεμάτων της Βενεζουέλας»
Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο έστειλε επιστολή στον γενικό γραμματέα του Οργανισμού Εξαγωγών Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών (ΟΠΕΚ+), αναφέροντας ότι οι ΗΠΑ επιδιώκουν να καταλάβουν τα αποθέματα πετρελαίου της χώρας του με τη χρήση στρατιωτικής δύναμης.
Στην επιστολή, ο πρόεδρος της Βενεζουέλας αναφέρει ότι οι απειλές των ΗΠΑ θέτουν σε κίνδυνο «τη σταθερότητα της παραγωγής πετρελαίου της Βενεζουέλας και της διεθνούς αγοράς». Ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Γιβάν Χιλ Πίντο, δημοσίευσε την επιστολή στο Telegram.
Υπενθυμίζεται πως το Σάββατο ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι θεωρεί πως ο εναέριος χώρος της Βενεζουέλας είναι «εντελώς κλειστός», προκαλώντας την οργή του Καράκας, το οποίο κατήγγειλε μια «εχθρική πράξη» και άρχισε στρατιωτικά γυμνάσια.
«Προς όλες τις αεροπορικές εταιρείες, πιλότους, λαθρέμπορους ναρκωτικών και λαθρέμπορους ανθρώπων», έγραψε με κεφαλαία γράμματα ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών στο δίκτυό του, το Truth Social, «παρακαλώ να θεωρήσετε ότι Ο ΕΝΑΕΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΑΝΩ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΕΛΩΣ ΚΛΕΙΣΤΟΣ».
Αυτή η επιθετική δήλωση έρχεται την ώρα που η κυβέρνηση Τραμπ, η οποία λέει πως μάχεται εναντίον των καρτέλ των ναρκωτικών του Μεξικού και της κεντρικής Αμερικής, εντείνει την πίεση στη Βενεζουέλ με μια μείζονα στρατιωτική ανάπτυξη στην Καραϊβική, όπου έχει αναπτυχθεί το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο.
Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγορεί το Καράκας ότι είναι πίσω από το λαθρεμπόριο των ναρκωτικών που κατακλύζουν την αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών.
Το Καράκας διαψεύδει και επιμένει ότι οι αληθινοί στόχος της Ουάσινγκτον είναι μια αλλαγή καθεστώτος και να βάλει χέρι στα πετρελαϊκά αποθέματα της χώρας.
Η κυβέρνηση του προέδρου Μαδούρο καταδίκασε το Σάββατο, «την αποικιοκρατική απειλή που θέλει να πλήξει την κυριαρχία του εναέριου χώρου της Βενεζουέλας, αποτελώντας έτσι μια νέα εξωφρενική, παράνομη και αδικαιολόγητη επίθεση εναντίον του λαού της».
Πρόκειται για «μια εχθρική, μονομερή και αυθαίρετη πράξη, ασύμβατη με τις πιο στοιχειώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου», τόνισε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών.
Η επιστολή όπως τη δημοσίευσε ο Γιβάν Χιλ Πίντο:
