Η ΑΒ Βασιλόπουλος μας συνδέει καθημερινά με μικρούς παραγωγούς από όλη την Ελλάδα – Πού θα βρούμε γαλακτοκομικά φτιαγμένα με ντόπιο, φρέσκο γάλα και πολλή φροντίδα.
Η Ταϊβάν αποκλείστηκε από την ετήσια γενική συνέλευση του ΠΟΥ κατόπιν αιτήματος της Κίνας
Η Ταϊβάν αποκλείστηκε από την ετήσια γενική συνέλευση του ΠΟΥ κατόπιν αιτήματος της Κίνας
«Η Κίνα δεν συμφωνεί με τη συμμετοχή της περιοχής της Κίνας, της Ταϊβάν, με οποιαδήποτε μορφή», είπε ένας εκπρόσωπος της Κίνας
Οι χώρες μέλη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας απέρριψαν σήμερα την πρόταση να προσκαλέσουν την Ταϊβάν στην ετήσια γενική συνέλευσή του στη Γενεύη, αφού η Κίνα απείλησε ότι θα μπλοκάρει τη συμμετοχή της νήσου.
Κατά τη διάρκεια της συνέλευσης, που ξεκίνησε σήμερα, η Κίνα έλαβε τον λόγο μαζί με το Πακιστάν, για να αντιταχθεί στην πρόταση και οι άλλες χώρες δέχτηκαν να αποκλείσουν την Ταϊβάν.
«Η Κίνα δεν συμφωνεί με τη συμμετοχή της περιοχής της Κίνας, της Ταϊβάν, με οποιαδήποτε μορφή», είπε ένας εκπρόσωπος της Κίνας. Το Παλάου, που ήταν μία από τις χώρες που στήριζαν την πρόταση για την πρόσκληση της Ταϊβάν στην Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας (WHA) με την ιδιότητα του παρατηρητή, σχολίασε ότι ο αποκλεισμός της είναι αδικαιολόγητος και υπάρχει ο κίνδυνος έτσι να αποδυναμωθεί η παγκόσμια επιτήρηση των ασθενειών και ο διαμοιρασμός πληροφοριών.
Η Ταϊβάν έχει αποκλειστεί από τους περισσότερους διεθνείς οργανισμούς λόγω των αντιρρήσεων του Πεκίνου, που την θεωρεί δικό του έδαφος. Ωστόσο, συμμετείχε ως παρατηρητής, από το 2009 μέχρι το 2016, στην Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας, επί προεδρίας του Μα Γινγκ-τζέου, ο οποίος είχε υπογράψει συμφωνίες-ορόσημα με την Κίνα για το εμπόριο και τον τουρισμό. Από την επόμενη χρονιά όμως η Κίνα άρχισε να μπλοκάρει τη συμμετοχή της αφού η τότε πρόεδρος Τσάι Ινγκ-ουέν αρνήθηκε να συμφωνήσει με τη θέση του Πεκίνου ότι τόσο η Κίνα όσο και η Ταϊβάν είναι μέρη της «μίας Κίνας».
Κατά τη διάρκεια της συνέλευσης, που ξεκίνησε σήμερα, η Κίνα έλαβε τον λόγο μαζί με το Πακιστάν, για να αντιταχθεί στην πρόταση και οι άλλες χώρες δέχτηκαν να αποκλείσουν την Ταϊβάν.
«Η Κίνα δεν συμφωνεί με τη συμμετοχή της περιοχής της Κίνας, της Ταϊβάν, με οποιαδήποτε μορφή», είπε ένας εκπρόσωπος της Κίνας. Το Παλάου, που ήταν μία από τις χώρες που στήριζαν την πρόταση για την πρόσκληση της Ταϊβάν στην Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας (WHA) με την ιδιότητα του παρατηρητή, σχολίασε ότι ο αποκλεισμός της είναι αδικαιολόγητος και υπάρχει ο κίνδυνος έτσι να αποδυναμωθεί η παγκόσμια επιτήρηση των ασθενειών και ο διαμοιρασμός πληροφοριών.
🇨🇳🇹🇼⚡️ — China's Ministry of Foreign Affairs:— Geopolitia (@_geopolitic_) May 18, 2026
Taiwan is an inalienable part of China’s territory. It is never a country, not in the past and never in the future.
Taiwan independence and cross-strait peace are as irreconcilable as fire and water. pic.twitter.com/KjWs8zU4wl
Η Ταϊβάν έχει αποκλειστεί από τους περισσότερους διεθνείς οργανισμούς λόγω των αντιρρήσεων του Πεκίνου, που την θεωρεί δικό του έδαφος. Ωστόσο, συμμετείχε ως παρατηρητής, από το 2009 μέχρι το 2016, στην Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας, επί προεδρίας του Μα Γινγκ-τζέου, ο οποίος είχε υπογράψει συμφωνίες-ορόσημα με την Κίνα για το εμπόριο και τον τουρισμό. Από την επόμενη χρονιά όμως η Κίνα άρχισε να μπλοκάρει τη συμμετοχή της αφού η τότε πρόεδρος Τσάι Ινγκ-ουέν αρνήθηκε να συμφωνήσει με τη θέση του Πεκίνου ότι τόσο η Κίνα όσο και η Ταϊβάν είναι μέρη της «μίας Κίνας».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα