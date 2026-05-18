Πάνω από 3.000 νεκροί στον Λίβανο λόγω των ισραηλινών πληγμάτων
Τουλάχιστον 3.020 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί εξαιτίας ισραηλινών πληγμάτων στον Λίβανο αφότου η χώρα σύρθηκε στον πόλεμο, στις 2 Μαρτίου, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό του υπουργείου Υγείας.
Μεταξύ των νεκρών είναι 116 υγειονομικοί και 211 παιδιά, διευκρινίζει το υπουργείο Υγείας, συμπληρώνοντας πως οι τραυματίες ανέρχονται σε 9.273.
Παρότι η εύθραυστη εκεχειρία παραμένει σε ισχύ, οι εχθροπραξίες στον Λίβανο δεν έχουν σταματήσει.
