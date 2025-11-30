Στο «κόκκινο» η ένταση ΗΠΑ-Βενεζουέλας: Με στρατιωτικά γυμνάσια απαντά το Καράκας στις ανακοινώσεις Τραμπ για κλείσιμο του εναέριου χώρου του

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσει χθες ότι θεωρεί πως ο εναέριος χώρος της Βενεζουέλας είναι «εντελώς κλειστός», προκαλώντας την οργή της κυβέρνησης Μαδούρο - Αντιδράσεις σε Ρεπουμπλικανούς και Δημοκρατικούς που κατηγορούν τον Τραμπ ότι ωθεί τη χώρα σε έναν νέο δαπανηρό πόλεμο