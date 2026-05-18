Ταυτοποιήθηκε η «κοπέλα στον Μάιν» που δολοφονήθηκε άγρια πριν από 25 χρόνια, συνελήφθη ο πατέρας της
ΚΟΣΜΟΣ
Γερμανία Φρανκφούρτη Δολοφονία

Ταυτοποιήθηκε η «κοπέλα στον Μάιν» που δολοφονήθηκε άγρια πριν από 25 χρόνια, συνελήφθη ο πατέρας της

Η υπόθεση λύθηκε μετά από δεκαετίες ερευνών, μέσα από διεθνή εκστρατεία ταυτοποίησης θυμάτων ανεξιχνίαστων εγκλημάτων

Ταυτοποιήθηκε η «κοπέλα στον Μάιν» που δολοφονήθηκε άγρια πριν από 25 χρόνια, συνελήφθη ο πατέρας της
1 ΣΧΟΛΙΟ
Η Interpol ανακοίνωσε ότι εξιχνιάστηκε μια υπόθεση δολοφονίας που παρέμενε ανεξιχνίαστη επί σχεδόν 25 χρόνια, με θύμα μια 16χρονη κοπέλα που είχε εντοπιστεί νεκρή σε ποτάμι στη Γερμανία. Η υπόθεση αφορά τη γνωστή μέχρι σήμερα ως «κορίτσι στον Μάιν», η οποία πλέον ταυτοποιήθηκε ως η «Ντιάνα Σ.» ενώ για την υπόθεση συνελήφθη ο πατέρας της.

Η ταυτοποίηση έγινε στο πλαίσιο της διεθνούς εκστρατείας Identify Me, που έχει στόχο την αναγνώριση γυναικών που έχουν δολοφονηθεί ή βρεθεί νεκρές υπό ύποπτες συνθήκες σε ευρωπαϊκές χώρες τις τελευταίες δεκαετίες. Το «κορίτσι του Μάιν» είναι για μία από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις που παρέμεναν άλυτες για μεγάλο χρονικό διάστημα, μέχρι την πρόσφατη επανέναρξη της έρευνας.

Ταυτοποιήθηκε η «κοπέλα στον Μάιν» που δολοφονήθηκε άγρια πριν από 25 χρόνια, συνελήφθη ο πατέρας της
Σκίτσο της Interpol για την 16χρονη που δολοφονήθηκε

Η 16χρονη είχε εντοπιστεί νεκρή στις 31 Ιουλίου 2001 στον ποταμό Main, στη Φρανκφούρτη της Γερμανίας από περαστικούς. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, το σώμα της ήταν τυλιγμένο με υφάσματα, ενώ ο δολοφόνος της είχε επιχειρήσει να βυθίσει το άψυχο σώμα της κοπέλας καθώς το είχε δέσει στη βάση μιας ομπρέλας.

Οι ιατροδικαστικές εξετάσεις έδειξαν πολλαπλά τραύματα, τα οποία παρέπεμπαν σε μακροχρόνια κακομεταχείριση της 16χρονης, ενώ είχαν εντοπιστεί και ενδείξεις σεξουαλικής κακοποίησης. Παρά τα ευρήματα, η υπόθεση παρέμενε για χρόνια χωρίς την ταυτοποίηση θύματος ή δράστη.

Ταυτοποιήθηκε η «κοπέλα στον Μάιν» που δολοφονήθηκε άγρια πριν από 25 χρόνια, συνελήφθη ο πατέρας της
Το σημείο που βρέθηκε η 16χρονη

Κλείσιμο
Η επανεκκίνηση της έρευνας μέσω της εκστρατείας Identify Me οδήγησαν σε κρίσιμες νέες πληροφορίες προς την Interpol. Με βάση τα δεδομένα αυτά, οι αρχές κατέληξαν στην ταυτοποίηση της ανήλικης και προχώρησαν στη σύλληψη του πατέρα της, ενός 67χρονου Γερμανού πολίτη.

Ο κατηγορούμενος κρίθηκε προφυλακιστέος την περασμένη Τρίτη από τις εισαγγελικές αρχές της Φρανκφούρτης, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για ανθρωποκτονία. Οι δικαστικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες του εγκλήματος.

Ταυτοποιήθηκε η «κοπέλα στον Μάιν» που δολοφονήθηκε άγρια πριν από 25 χρόνια, συνελήφθη ο πατέρας της


Η υπόθεση αποτελεί τη έκτη ταυτοποίηση θύματος στο πλαίσιο της εκστρατείας Identify Me και τη δεύτερη που οδηγεί σε σύλληψη φερόμενου δράστη. Συνολικά, 41 ανεξιχνίαστες υποθέσεις παραμένουν ακόμη ανοιχτές και αναμένουν λύση μέσω της ίδιας διεθνούς πρωτοβουλίας.


Δείτε φωτογραφίες από τα ευρήματα

Ταυτοποιήθηκε η «κοπέλα στον Μάιν» που δολοφονήθηκε άγρια πριν από 25 χρόνια, συνελήφθη ο πατέρας της
Ταυτοποιήθηκε η «κοπέλα στον Μάιν» που δολοφονήθηκε άγρια πριν από 25 χρόνια, συνελήφθη ο πατέρας της
Ταυτοποιήθηκε η «κοπέλα στον Μάιν» που δολοφονήθηκε άγρια πριν από 25 χρόνια, συνελήφθη ο πατέρας της
Ταυτοποιήθηκε η «κοπέλα στον Μάιν» που δολοφονήθηκε άγρια πριν από 25 χρόνια, συνελήφθη ο πατέρας της
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης