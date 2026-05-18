Ταυτοποιήθηκε η «κοπέλα στον Μάιν» που δολοφονήθηκε άγρια πριν από 25 χρόνια, συνελήφθη ο πατέρας της
Η υπόθεση λύθηκε μετά από δεκαετίες ερευνών, μέσα από διεθνή εκστρατεία ταυτοποίησης θυμάτων ανεξιχνίαστων εγκλημάτων
Η Interpol ανακοίνωσε ότι εξιχνιάστηκε μια υπόθεση δολοφονίας που παρέμενε ανεξιχνίαστη επί σχεδόν 25 χρόνια, με θύμα μια 16χρονη κοπέλα που είχε εντοπιστεί νεκρή σε ποτάμι στη Γερμανία. Η υπόθεση αφορά τη γνωστή μέχρι σήμερα ως «κορίτσι στον Μάιν», η οποία πλέον ταυτοποιήθηκε ως η «Ντιάνα Σ.» ενώ για την υπόθεση συνελήφθη ο πατέρας της.
Η ταυτοποίηση έγινε στο πλαίσιο της διεθνούς εκστρατείας Identify Me, που έχει στόχο την αναγνώριση γυναικών που έχουν δολοφονηθεί ή βρεθεί νεκρές υπό ύποπτες συνθήκες σε ευρωπαϊκές χώρες τις τελευταίες δεκαετίες. Το «κορίτσι του Μάιν» είναι για μία από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις που παρέμεναν άλυτες για μεγάλο χρονικό διάστημα, μέχρι την πρόσφατη επανέναρξη της έρευνας.
Η 16χρονη είχε εντοπιστεί νεκρή στις 31 Ιουλίου 2001 στον ποταμό Main, στη Φρανκφούρτη της Γερμανίας από περαστικούς. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, το σώμα της ήταν τυλιγμένο με υφάσματα, ενώ ο δολοφόνος της είχε επιχειρήσει να βυθίσει το άψυχο σώμα της κοπέλας καθώς το είχε δέσει στη βάση μιας ομπρέλας.
Οι ιατροδικαστικές εξετάσεις έδειξαν πολλαπλά τραύματα, τα οποία παρέπεμπαν σε μακροχρόνια κακομεταχείριση της 16χρονης, ενώ είχαν εντοπιστεί και ενδείξεις σεξουαλικής κακοποίησης. Παρά τα ευρήματα, η υπόθεση παρέμενε για χρόνια χωρίς την ταυτοποίηση θύματος ή δράστη.
Η επανεκκίνηση της έρευνας μέσω της εκστρατείας Identify Me οδήγησαν σε κρίσιμες νέες πληροφορίες προς την Interpol. Με βάση τα δεδομένα αυτά, οι αρχές κατέληξαν στην ταυτοποίηση της ανήλικης και προχώρησαν στη σύλληψη του πατέρα της, ενός 67χρονου Γερμανού πολίτη.
Ο κατηγορούμενος κρίθηκε προφυλακιστέος την περασμένη Τρίτη από τις εισαγγελικές αρχές της Φρανκφούρτης, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για ανθρωποκτονία. Οι δικαστικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες του εγκλήματος.
Η υπόθεση αποτελεί τη έκτη ταυτοποίηση θύματος στο πλαίσιο της εκστρατείας Identify Me και τη δεύτερη που οδηγεί σε σύλληψη φερόμενου δράστη. Συνολικά, 41 ανεξιχνίαστες υποθέσεις παραμένουν ακόμη ανοιχτές και αναμένουν λύση μέσω της ίδιας διεθνούς πρωτοβουλίας.
