Υπενθυμίσαμε ότι δεν είμαστε προς πώληση, λέει ο Γροιλανδός πρωθυπουργός μετά τη συνάντηση με τον απεσταλμένο των ΗΠΑ
Υπενθυμίσαμε ότι δεν είμαστε προς πώληση, λέει ο Γροιλανδός πρωθυπουργός μετά τη συνάντηση με τον απεσταλμένο των ΗΠΑ
«Ήταν μια εποικοδομητική συνάντηση, όπου μπορέσαμε να συζητήσουμε με καλή διάθεση και με μεγάλο αμοιβαίο σεβασμό» δήλωσε ο Γιενς Φρέντερικ Νίλσεν
Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας Γιενς Φρέντερικ Νίλσεν έκανε σήμερα λόγο για μια πρώτη «εποικοδομητική» συνάντηση με τον απεσταλμένο των ΗΠΑ στη Γροιλανδία Τζεφ Λάντρι, κυβερνήτη της Λουιζιάνα, παρά την απουσία αλλαγής στην αμερικανική στάση.
«Ήταν μια εποικοδομητική συνάντηση, όπου μπορέσαμε να συζητήσουμε με καλή διάθεση και με μεγάλο αμοιβαίο σεβασμό», είπε σε δημοσιογράφους ο Νίλσεν. «Υπενθυμίσαμε με σαφήνεια ότι ο λαός της Γροιλανδίας δεν είναι προς πώληση και ότι οι Γροιλανδοί έχουν το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης. Δεν είναι ένα θέμα προς διαπραγμάτευση» υπογράμμισε.
«Αυτή η συνάντηση δεν μου έδειξε κανένα σημάδι πως οτιδήποτε έχει αλλάξει» στην αμερικανική θέση, διαπίστωσε εντούτοις.
«Το σημείο εκκίνησής μας δεν έχει αλλάξει. Έχουμε την κόκκινη γραμμή μας. Το σημείο εκκίνησης των Αμερικανών επίσης δεν έχει αλλάξει», επισήμανε από την πλευρά του ο υπουργός Εξωτερικών Μούτε Έγκεντε.
Έπειτα από την έναρξη μιας χρονιάς που σηματοδοτήθηκε από την επιθυμία του Αμερικανού προέδρου να «πάρει τον έλεγχο» της αρκτικής νήσου, η Κοπεγχάγη και το Νουούκ πέτυχαν τη συγκρότηση μιας ομάδας εργασίας για να συζητηθούν οι ανησυχίες των ΗΠΑ, ιδίως σε σχέση με τη στρατιωτική παρουσία τους.
«Οι συνομιλίες διεξήχθησαν στους κόλπους της ομάδας εργασίας», υπογράμμισε ο Έγκεντε: «Δεν θα έχουμε παράλληλες συζητήσεις».
Ο Τζεφ Λάντρι αφίχθη την Κυριακή στο Νουούκ όπου θα παραστεί σε ένα οικονομικό φόρουμ που θα διεξαχθεί στη γροιλανδέζικη πρωτεύουσα τη 19η και την 20ή Μαΐου, προτού συμμετάσχει στα εγκαίνια των νέων γραφείων του αμερικανικού προξενείου στη νήσο.
«Ήταν μια εποικοδομητική συνάντηση, όπου μπορέσαμε να συζητήσουμε με καλή διάθεση και με μεγάλο αμοιβαίο σεβασμό», είπε σε δημοσιογράφους ο Νίλσεν. «Υπενθυμίσαμε με σαφήνεια ότι ο λαός της Γροιλανδίας δεν είναι προς πώληση και ότι οι Γροιλανδοί έχουν το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης. Δεν είναι ένα θέμα προς διαπραγμάτευση» υπογράμμισε.
«Αυτή η συνάντηση δεν μου έδειξε κανένα σημάδι πως οτιδήποτε έχει αλλάξει» στην αμερικανική θέση, διαπίστωσε εντούτοις.
«Το σημείο εκκίνησής μας δεν έχει αλλάξει. Έχουμε την κόκκινη γραμμή μας. Το σημείο εκκίνησης των Αμερικανών επίσης δεν έχει αλλάξει», επισήμανε από την πλευρά του ο υπουργός Εξωτερικών Μούτε Έγκεντε.
Έπειτα από την έναρξη μιας χρονιάς που σηματοδοτήθηκε από την επιθυμία του Αμερικανού προέδρου να «πάρει τον έλεγχο» της αρκτικής νήσου, η Κοπεγχάγη και το Νουούκ πέτυχαν τη συγκρότηση μιας ομάδας εργασίας για να συζητηθούν οι ανησυχίες των ΗΠΑ, ιδίως σε σχέση με τη στρατιωτική παρουσία τους.
«Οι συνομιλίες διεξήχθησαν στους κόλπους της ομάδας εργασίας», υπογράμμισε ο Έγκεντε: «Δεν θα έχουμε παράλληλες συζητήσεις».
Ο Τζεφ Λάντρι αφίχθη την Κυριακή στο Νουούκ όπου θα παραστεί σε ένα οικονομικό φόρουμ που θα διεξαχθεί στη γροιλανδέζικη πρωτεύουσα τη 19η και την 20ή Μαΐου, προτού συμμετάσχει στα εγκαίνια των νέων γραφείων του αμερικανικού προξενείου στη νήσο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα