Δείτε βίντεο: Η στιγμή που ένοπλος ανοίγει πυρ σε εστιατόριο στην Μερσίνη της Τουρκίας, έξι νεκροί
Από την επίθεση έχουν τραυματιστεί οκτώ άνθρωποι, ενώ οι Αρχές αναζητούν τον δράστη οποίος φέρεται να είχε προσωπικές διαφορές με τους ιδιοκτήτες του καταστήματος
Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και οκτώ τραυματίστηκαν από πυρά ενόπλου κοντά στην πόλη Μερσίνη της Τουρκίας, μεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης, την ώρα που είναι σε εξέλιξη επιχείρηση της τουρκικής αστυνομίας για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.
Σύμφωνα με τα πρακτορεία ειδήσεων DHA και IHA, ο φερόμενος δράστης, ο οποίος εξακολουθεί να διαφεύγει, άνοιξε πρώτα πυρ σε ένα εστιατόριο, σκοτώνοντας τον ιδιοκτήτη και έναν υπάλληλο και τραυματίζοντας πελάτες, προτού πυροβολήσει και σκοτώσει άλλους δύο άνδρες καθώς τρεπόταν σε φυγή.
Όπως αναφέρουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, δράστης φέρεται να είναι 37χρονος, ονόματι Μετίν Ο.. Η επίθεση σημειώθηκε τις μεσημβρινές ώρες στην περιοχή Ταρσός της Μερσίνης, προκαλώντας πανικό σε θαμώνες και περαστικούς. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας - ο οποίος φέρεται να είχε προσωπικές διαφορές με τους ιδιοκτήτες του καταστήματος - άνοιξε πυρ με καραμπίνα προς το εστιατόριο που ανήκε στους αδελφούς Σαμπρί και Σαμέτ Παν.
Δείτε βίντεο από τη στιγμή των πυροβολισμών
Oι επιθέσεις σημειώθηκαν στις περιοχές Ταρσό και Τσαμλιγιαϊλά, με τον δράστη να μετακινείται μεταξύ διαφορετικών σημείων και να ανοίγει πυρ εναντίον πολιτών.
⚠️ Newz Alert ⚠️ A man opened fire at a restaurant & on random bystanders in Turkey 🇹🇷 — 4 people were killed. The tragedy took place in the southern city of Mersin. pic.twitter.com/yxQeMwa0WK— BreakinNewz (@BreakinNewz01) May 18, 2026
Ο φερόμενος ως δράστης εικάζεται ότι ξεκίνησε την επίθεση σκοτώνοντας την πρώην σύζυγό του Αρζού Οζντέν (32 ετών) στο σπίτι της στην περιοχή Νταριπινάρ της Τσαμλιγιαϊλά και στη συνέχεια διέφυγε με αυτοκίνητο.
Πρώτα σκότωσε την πρώην σύζυγό του
Στη συνέχεια, ο δράστης μετέβη στην περιοχή Ταρσό, όπου άνοιξε πυρ από το όχημά του προς το εστιατόριο του Σαμπρί Παν. Από την επίθεση σκοτώθηκαν ο Σαμπρί Παν (30 ετών) και ο εργαζόμενος στο κατάστημα Αχμέτ Ερτζάν Τζαν (18 ετών), ενώ ειδοποιήθηκαν άμεσα οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης (112).
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο δράστης συνέχισε την πορεία του και φέρεται να σκότωσε τον Γιουσούφ Οκτάι (16 ετών) στην περιοχή Καμπούργκετιί και τον Αμπντουλάχ Κοτζά (50 ετών) στη γειτονιά Γενίκιοϊ. Κατά τη διαφυγή του, ο Μετίν Ο. τραυμάτισε επίσης επτά άτομα σε διαφορετικά σημεία της διαδρομής του, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των θυμάτων σε πέντε νεκρούς και επτά τραυματίες.
Οι τουρκικές δυνάμεις ασφαλείας συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη, με εκτεταμένες επιχειρήσεις σε Ταρσό, Τσαμλιγιαϊλά και στην περιοχή Ποζαντί των Αδάνων. Στην επιχείρηση μετέχουν αστυνομία και στρατοχωροφυλακή, ενώ χρησιμοποιούνται ελικόπτερα και drones για τον εντοπισμό του υπόπτου, με τα μέτρα ασφαλείας να παραμένουν αυξημένα σε όλη την περιοχή.
Επιχείρηση εντοπισμού
