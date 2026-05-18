Η γερμανική αστυνομία σκότωσε τίγρη που διέφυγε από την ιδιοκτήτριά της και τραυμάτισε σοβαρά φροντιστή
Ο «Σαντοκάν» ήταν διασταύρωση τίγρης της Βεγγάλης με σιβηρική και ζύγιζε 280 κιλά -Ο τραυματίας ηλικίας 72 ετών νοσηλεύεται
Η γερμανική αστυνομία σκότωσε έναν τίγρη που είχε επιτεθεί σε έναν από τους φροντιστές της και δραπέτευσε από την ιδιοκτήτριά της, μια γυναίκα που αυτοαποκαλείται «βασίλισσα των τίγρεων».
Ο φροντιστής, ηλικίας 72 ετών, τραυματίστηκε σοβαρά και νοσηλεύεται, σύμφωνα με έναν εκπρόσωπο της αστυνομίας.
Το συμβάν σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στα περίχωρα της Λειψίας. Ο εκπρόσωπος είπε ότι ένα ελικόπτερο και ομάδες πυροσβεστών κινητοποιήθηκαν για τον εντοπισμό του τίγρη, ο οποίος τελικά πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από αστυνομικούς.
Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης το αιλουροειδές διέφυγε από τον ιδιωτικό περίβολό του, στην ιδιοκτησία μιας εκπαιδεύτριας τίγρεων, της Κάρμεν Τσάντερ. Ο «Σαντοκάν», όπως τον αποκαλούσε η Τσάντερ, ήταν διασταύρωση τίγρης της Βεγγάλης με σιβηρική και ζύγιζε 280 κιλά.
Η εκπαιδεύτρια δήλωνε ότι το ζώο ήταν ευερέθιστο και αν ένιωθε φόβο θα μπορούσε να «αισθανθεί ανασφαλές».
Ο τίγρης κατάφερε να φτάσει σε γειτονικούς λαχανόκηπους. «Αρχικά, ακούσαμε σειρήνες και, αμέσως έφτασε ένα ελικόπτερο και πολλοί αστυνομικοί» που ζήτησαν από τους ιδιοκτήτες των μποστανιών να μην κυκλοφορούν έξω. «Μετά, ακούστηκαν ξαφνικά πολλοί πυροβολισμοί», αφηγήθηκε μία γυναίκα.
Η εκπαιδεύτρια είχε δεχτεί έντονη κριτική στο παρελθόν, για τις συνθήκες υπό τις οποίες διαβιούν τα ζώα της. Η φιλοζωική οργάνωση PETA διαμήνυσε μάλιστα ότι οι τοπικές κτηνιατρικές υπηρεσίες «θα φέρουν ευθύνη» για κάθε «τραγικό συμβάν» επειδή δεν έχουν λάβει μέτρα εναντίον της και ζήτησε να κατασχεθούν τα εννέα εναπομείναντα αιλουροειδή της Τσάντερ.
Οι τοπικές αρχές πάντως λένε ότι η ιδιοκτήτρια εδώ και κάποιο διάστημα προσπαθεί «να βελτιώσει τις συνθήκες φιλοξενίας των τίγρεων» ώστε όλα τα ζώα να διαθέτουν «τον αναγκαίο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο».
A tiger thought to be owned by Germany's so-called 'Tiger Queen' Carmen Zander has been shot dead by police after it attacked its 73-year-old handler.— Channel 4 News (@Channel4News) May 18, 2026
The fully grown tiger escaped from its enclosure and ran to nearby gardens, leading to a large-scale response by armed police.… pic.twitter.com/XkhgtqVUrF
