Σε επιφυλακή οι ξένες πρεσβείες στη Βενεζουέλα μετά την κλιμάκωση της έντασης με τις ΗΠΑ
Οδηγίες για αλλαγές ωραρίου και αυξημένα μέτρα ασφαλείας από ευρωπαϊκές διπλωματικές αποστολές εν μέσω διεθνούς απομόνωσης της χώρας
Οι πρεσβείες τρίτων χωρών στη Βενεζουέλα έχουν τεθεί σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, καθώς η διεθνής ένταση γύρω από τη χώρα ενισχύεται τις τελευταίες ημέρες. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, πολλές δυτικές αποστολές έχουν ήδη προχωρήσει σε αναθεώρηση των ωραρίων λειτουργίας τους και σε ενίσχυση των πρωτοκόλλων ασφαλείας, εν αναμονή περαιτέρω εξελίξεων.
Το Υπουργείο Εξωτερικών της Πορτογαλίας φέρεται να έχει εκδώσει εσωτερική οδηγία για αλλαγή ωραρίου και συνεχή επιφυλακή της πρεσβείας της στο Καράκας, χωρίς συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα, αντανακλώντας την ανησυχία ευρωπαϊκών κρατών για την ασφάλεια του προσωπικού τους.
Η κατάσταση επιβαρύνθηκε μετά την προειδοποίηση του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανακοίνωσε ότι «ο εναέριος χώρος πάνω και γύρω από τη Βενεζουέλα πρέπει να θεωρείται πλήρως κλειστός». Η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) είχε προηγουμένως καλέσει τις αεροπορικές εταιρείες να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή κατά τις πτήσεις πάνω από τη Βενεζουέλα, επικαλούμενη «επιδείνωση της κατάστασης ασφάλειας και αυξημένη στρατιωτική δραστηριότητα». Η οδηγία αυτή οδήγησε πολλές διεθνείς εταιρείες στην αναστολή των πτήσεων προς το Καράκας, γεγονός που επέτεινε την απομόνωση της χώρας και περιόρισε τις δυνατότητες μετακίνησης διπλωματικού προσωπικού.
Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας απάντησε με την ανάκληση των αδειών λειτουργίας έξι ξένων αεροπορικών εταιρειών, κατηγορώντας τες για «συμμετοχή σε κρατικό τρομοκρατισμό» λόγω της αναστολής των δρομολογίων τους. Ο συνδυασμός των προειδοποιήσεων, των ακυρώσεων πτήσεων και της αυξανόμενης στρατιωτικής δραστηριότητας στην Καραϊβική δημιουργεί ένα περιβάλλον αβεβαιότητας, το οποίο έχει οδηγήσει τις πρεσβείες να εξετάζουν σενάρια περαιτέρω περιορισμού των λειτουργιών τους ή και μερικής απομάκρυνσης προσωπικού.
Παράλληλα, οι πληροφορίες του βραζιλιάνικου CNN για πτήση κυβερνητικού αεροσκάφους της Βενεζουέλας προς τα σύνορα με τη Βραζιλία, αν και δεν επιβεβαιώνουν παρουσία του Νικολάς Μαδούρο, ενισχύουν το κλίμα ανησυχίας. Οι ξένες διπλωματικές αποστολές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, αξιολογώντας καθημερινά τα επίπεδα κινδύνου και τις ανάγκες προστασίας του προσωπικού τους.
