Συνελήφθη 74χρονος που έσπασε στο κεφάλι του Μπαρντελά ένα αυγό
Συνελήφθη 74χρονος που έσπασε στο κεφάλι του Μπαρντελά ένα αυγό

Ο πρόεδρος του Εθνικού Συναγερμού υπέγραφε βιβλία στην Ταρν-ε-Γκαρόν όταν δέχτηκε επίθεση

Συνελήφθη 74χρονος που έσπασε στο κεφάλι του Μπαρντελά ένα αυγό
Ο πρόεδρος του Εθνικού Συναγερμού, Ζορντάν Μπαρντελά υπέγραφε βιβλία όταν δέχτηκε επίθεση από έναν ηλικιωμένο με αυγό.

Το βιβλίο του Μπαρντελά «Ce que veulent les Français» (Αυτό που θέλουν οι Γάλλοι ) εκδόθηκε στις 29 Οκτωβρίου και σήμερα (29/11) ο πρόεδρος του Εθνικού Συναγερμού βρέθηκε στην Ταρν-ε-Γκαρόν. Ενώ υπέγραφε βιβλία, ένας άνδρας έσπασε ένα αυγό στο κεφάλι του, σύμφωνα με το BFMTV.

Ο 74χρονος βρισκόταν στην ουρά όταν έριξε το αυγό. Σύμφωνα με την συνοδεία του Μπαρντελά, ο ίδιος είναι καλά και επανήλθε στον χώρο 20 λεπτά μετά την επίθεση.

Ο δράστης συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση, δήλωσε το γραφείο του εισαγγελέα. Έχει ήδη υποβληθεί μήνυση εκ μέρους του Ζορντάν Μπαρντελά και του κόμματός του.

