Συνελήφθη 74χρονος που έσπασε στο κεφάλι του Μπαρντελά ένα αυγό
Ο πρόεδρος του Εθνικού Συναγερμού υπέγραφε βιβλία στην Ταρν-ε-Γκαρόν όταν δέχτηκε επίθεση
Ο πρόεδρος του Εθνικού Συναγερμού, Ζορντάν Μπαρντελά υπέγραφε βιβλία όταν δέχτηκε επίθεση από έναν ηλικιωμένο με αυγό.
Το βιβλίο του Μπαρντελά «Ce que veulent les Français» (Αυτό που θέλουν οι Γάλλοι ) εκδόθηκε στις 29 Οκτωβρίου και σήμερα (29/11) ο πρόεδρος του Εθνικού Συναγερμού βρέθηκε στην Ταρν-ε-Γκαρόν. Ενώ υπέγραφε βιβλία, ένας άνδρας έσπασε ένα αυγό στο κεφάλι του, σύμφωνα με το BFMTV.
Ο 74χρονος βρισκόταν στην ουρά όταν έριξε το αυγό. Σύμφωνα με την συνοδεία του Μπαρντελά, ο ίδιος είναι καλά και επανήλθε στον χώρο 20 λεπτά μετά την επίθεση.
Ο δράστης συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση, δήλωσε το γραφείο του εισαγγελέα. Έχει ήδη υποβληθεί μήνυση εκ μέρους του Ζορντάν Μπαρντελά και του κόμματός του.
Après plusieurs heures de dédicaces, vous êtes toujours aussi nombreux à #Moissac 🙏— Jordan Bardella (@J_Bardella) November 29, 2025
Votre confiance nous confère une éminente responsabilité : celle de tout faire pour remettre du bon sens à la tête de l'Etat. pic.twitter.com/Jg17kMUT7E
Ειδήσεις σήμερα:
Κοινή διακήρυξη Πατριάρχη Βαρθολομαίου και Παπα Λέοντα ΙΔ' για ενότητα των Χριστιανών και κοινό Πάσχα
Πουλούσαν παιδιά και σε μοναχικούς άνδρες - Νέες αποκαλύψεις για την «βιομηχανία βρεφών» στα Χανιά
Ο πατέρας Τσιτσιπάς υποστήριξε ότι εκείνος οδηγούσε με 213 χλμ. την Lotus - Αρνητική η στάση της Τροχαίας
