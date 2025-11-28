Εκρήξεις σε δύο δεξαμενόπλοια που μετέφεραν ρωσικό πετρέλαιο – Βρίσκονταν ανοιχτά της Τουρκίας
Εκρήξεις σε δύο δεξαμενόπλοια που μετέφεραν ρωσικό πετρέλαιο – Βρίσκονταν ανοιχτά της Τουρκίας

Ανήκουν στον «σκιώδη στόλο» μεταφοράς ενώ και στα δύο έχουν επιβληθεί κυρώσεις από ΗΠΑ, ΕΕ και Βρετανία

Ισχυρές και σχεδόν ταυτόχρονες εκρήξεις συγκλόνισαν την Παρασκευή δύο δεξαμενόπλοια στα οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις γιατί μετέφεραν ρωσικό πετρέλαιο.

Και τα δύο τάνκερ, του λεγόμενου «σκιώδους στόλου», βρίσκονταν ανοιχτά των ακτών της Τουρκίας, στον Εύξεινο Πόντο.

Πρόκειται για τα πλοία Kairos, με σημαία Γκάμπια και Virat, τα οποία κατευθύνονταν προς το Νοβοροσίσκ.

Στο πρώτο έχουν επιβληθεί κυρώσεις από την ΕΕ και τη Βρετανία και στο δεύτερο από την ΕΕ και τις ΗΠΑ. Το Virat φαίνεται ότι ήταν σε ακινησία στο δυτικό τμήμα του Εύξεινο Πόντου για μεγάλο μέρος του 2025.

Φωτογραφίες δείχνουν ένα πυκνό σύννεφο καπνού να βγαίνει από το ένα πλοίο και φλόγες από το άλλο.

Οι τουρκικές Αρχές έχουν επιβεβαιώσει τις εκρήξεις. Δεν είναι σαφές αν υπάρχουν τραυματίες.

Τα αίτια είναι για την ώρα άγνωστα. Αν πρόκειται για σκόπιμο πλήγμα δεν είναι σαφές ποιος θα μπορούσε να ευθύνεται.

