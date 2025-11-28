Η φετινή συλλογή FW25 δίνει την δυνατότητα σε κάθε γυναίκα να εκφραστεί με το προσωπικό της στυλ και να νιώθει άνετη και ταυτόχρονα κομψή με τα γυναικεία παπούτσια Parex.
Εκρήξεις σε δύο δεξαμενόπλοια που μετέφεραν ρωσικό πετρέλαιο – Βρίσκονταν ανοιχτά της Τουρκίας
Εκρήξεις σε δύο δεξαμενόπλοια που μετέφεραν ρωσικό πετρέλαιο – Βρίσκονταν ανοιχτά της Τουρκίας
Ανήκουν στον «σκιώδη στόλο» μεταφοράς ενώ και στα δύο έχουν επιβληθεί κυρώσεις από ΗΠΑ, ΕΕ και Βρετανία
Ισχυρές και σχεδόν ταυτόχρονες εκρήξεις συγκλόνισαν την Παρασκευή δύο δεξαμενόπλοια στα οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις γιατί μετέφεραν ρωσικό πετρέλαιο.
Και τα δύο τάνκερ, του λεγόμενου «σκιώδους στόλου», βρίσκονταν ανοιχτά των ακτών της Τουρκίας, στον Εύξεινο Πόντο.
Πρόκειται για τα πλοία Kairos, με σημαία Γκάμπια και Virat, τα οποία κατευθύνονταν προς το Νοβοροσίσκ.
Στο πρώτο έχουν επιβληθεί κυρώσεις από την ΕΕ και τη Βρετανία και στο δεύτερο από την ΕΕ και τις ΗΠΑ. Το Virat φαίνεται ότι ήταν σε ακινησία στο δυτικό τμήμα του Εύξεινο Πόντου για μεγάλο μέρος του 2025.
Φωτογραφίες δείχνουν ένα πυκνό σύννεφο καπνού να βγαίνει από το ένα πλοίο και φλόγες από το άλλο.
Οι τουρκικές Αρχές έχουν επιβεβαιώσει τις εκρήξεις. Δεν είναι σαφές αν υπάρχουν τραυματίες.
Τα αίτια είναι για την ώρα άγνωστα. Αν πρόκειται για σκόπιμο πλήγμα δεν είναι σαφές ποιος θα μπορούσε να ευθύνεται.
בצירוף מקרים חריג: שתי מכליות מ"צי הרפאים" של רוסיה התפוצצו ועלו באש בים השחור סמוך לחופי טורקיה. אחת המכליות היא Kairos, שעשתה דרכה ממצרים לנמל נובורוסיסק ברוסיה, והשנייה היא Virat pic.twitter.com/YgFumdwaRY— כל החדשות בזמן אמת (@Saher_News_24_7) November 28, 2025
.@hmtreasury sanctioned dark fleet suzy KAIROS may sink in BlackSea after engine room explosion. Turkish Coastal Safety tugs & nearby ship are assisting. Dark fleet tanker VIRAT also might be in distress. Another mystery is how deregistered Gambia flag tankers transit Bosphorus pic.twitter.com/DrejNHJNrd— Yörük Işık (@YorukIsik) November 28, 2025
