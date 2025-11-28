Telegraph: Ο Τραμπ ετοιμάζεται να αναγνωρίσει τα κατεχόμενα της Ρωσίας στην Ουκρανία

Η τελευταία πρόταση αφήνει κενά για τα πιο αμφισβητούμενα ζητήματα, όπως οι τελικές εδαφικές παραχωρήσεις, τα οποία θα συμπληρωθούν μόνο μετά από κατ' ιδίαν συνομιλίες μεταξύ του Ζελένσκι και του Τραμπ. Ο Ουκρανός πρόεδρος δεν έχει ακόμη ανακοινώσει πότε θα ταξιδέψει στην Ουάσινγκτον ή στη Φλόριντα για να συναντηθεί με τον Αμερικανό ομόλογό του.