Τρεις συλλήψεις για την πυρκαγιά σε ουρανοξύστες του Χονγκ Κονγκ - Τουλάχιστον 44 νεκροί και εκατοντάδες αγνοούμενοι

Τουλάχιστον 44 άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά από μια τεράστια πυρκαγιά που εξαπλώθηκε σε πολλά πολυώροφα κτίρια διαμερισμάτων σε ένα συγκρότημα κατοικιών στο Χονγκ Κονγκ, σύμφωνα με αξιωματούχους, ενώ εκατοντάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Οι πυροσβέστες προσπαθούν να βρουν ορισμένους κατοίκους που έχουν παγιδευτεί στους πάνω ορόφους.Τρεις άνδρες συνελήφθησαν ως ύποπτοι για ανθρωποκτονία εξ αμελείας μετά την πυρκαγιά, δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας. Η αστυνομία κατηγόρησε τους τρεις για «βαριά αμέλεια» σε συνέντευξη Τύπου.Η αστυνομία βρήκε το όνομα της κατασκευαστικής εταιρείας σε εύφλεκτες σανίδες πολυστυρενίου που οι πυροσβέστες βρήκαν να μπλοκάρουν ορισμένα παράθυρα στο συγκρότημα διαμερισμάτων. Οι αξιωματούχοι πρόσθεσαν ότι υποψιάζονται ότι άλλα δομικά υλικά που βρέθηκαν στα διαμερίσματα - συμπεριλαμβανομένων προστατευτικών διχτυών, καμβά και πλαστικών καλυμμάτων - δεν πληρούσαν τα πρότυπα ασφαλείας.Η ακριβής αιτία που οδήγησε στην τόσο γρήγορη εξάπλωση της πυρκαγιάς θα αποτελέσει αντικείμενο έρευνας που θα διεξαχθεί από ομάδα εργασίας της αστυνομίας του Χονγκ Κονγκ, αλλά οι πυροσβέστες έχουν ήδη προειδοποιήσει για μια ιδιαιτερότητα.Ο Διευθυντής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Άντι Γιουνγκ δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια της διάσωσης, το πλήρωμά του εντόπισε μερικές σανίδες πολυστυρενίου που φράζουν τα παράθυρα πολλών διαμερισμάτων.«Αυτές οι πλάκες πολυστυρενίου είναι εξαιρετικά εύφλεκτες και η φωτιά εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα», είπε.Σύμφωνα με τις αρχές τουλάχιστονμετά την πυρκαγιά που σάρωσε ουρανοξύστες με χιλιάδες διαμερίσματα στη συνοικία Τάι Πο του Χονγκ Κονγκ.Οιαπό τους οποίους οι επτά είναι σε κρίσιμη κατάσταση.Οι φλόγες συνεχίζουν να καίνε τις σκαλωσιές από μπαμπού στα κτίρια, αναφέρουν τοπικά μέσα ενημέρωσης. Οι φλόγες τύλιξαν και τα οκτώ κτίρια του συγκροτήματος Wang Fuk Court, με πολλούς κατοίκους να έχουν παγιδευτεί μέσα στα διαμερίσματα.Το συγκρότημα αποτελείται απόστα οποία ζουν 4.800 άνθρωποι.