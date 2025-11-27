Τρεις συλλήψεις για την πυρκαγιά σε ουρανοξύστες του Χονγκ Κονγκ - Τουλάχιστον 44 νεκροί και εκατοντάδες αγνοούμενοι
Τρεις συλλήψεις για την πυρκαγιά σε ουρανοξύστες του Χονγκ Κονγκ - Τουλάχιστον 44 νεκροί και εκατοντάδες αγνοούμενοι

Η αστυνομία κατηγόρησε τους τρεις συλληφθέντες για «βαριά αμέλεια» - Οι πυροσβέστες προσπαθούν να βρουν ορισμένους κατοίκους που έχουν παγιδευτεί στους πάνω ορόφους

Τρεις συλλήψεις για την πυρκαγιά σε ουρανοξύστες του Χονγκ Κονγκ - Τουλάχιστον 44 νεκροί και εκατοντάδες αγνοούμενοι
Τουλάχιστον 44 άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά από μια τεράστια πυρκαγιά που εξαπλώθηκε σε πολλά πολυώροφα κτίρια διαμερισμάτων σε ένα συγκρότημα κατοικιών στο Χονγκ Κονγκ, σύμφωνα με αξιωματούχους, ενώ εκατοντάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Οι πυροσβέστες προσπαθούν να βρουν ορισμένους κατοίκους που έχουν παγιδευτεί στους πάνω ορόφους.

Τρεις άνδρες συνελήφθησαν ως ύποπτοι για ανθρωποκτονία εξ αμελείας μετά την πυρκαγιά, δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας. Η αστυνομία κατηγόρησε τους τρεις για «βαριά αμέλεια» σε συνέντευξη Τύπου.

Η αστυνομία βρήκε το όνομα της κατασκευαστικής εταιρείας σε εύφλεκτες σανίδες πολυστυρενίου που οι πυροσβέστες βρήκαν να μπλοκάρουν ορισμένα παράθυρα στο συγκρότημα διαμερισμάτων. Οι αξιωματούχοι πρόσθεσαν ότι υποψιάζονται ότι άλλα δομικά υλικά που βρέθηκαν στα διαμερίσματα - συμπεριλαμβανομένων προστατευτικών διχτυών, καμβά και πλαστικών καλυμμάτων - δεν πληρούσαν τα πρότυπα ασφαλείας.
Η ακριβής αιτία που οδήγησε στην τόσο γρήγορη εξάπλωση της πυρκαγιάς θα αποτελέσει αντικείμενο έρευνας που θα διεξαχθεί από ομάδα εργασίας της αστυνομίας του Χονγκ Κονγκ, αλλά οι πυροσβέστες έχουν ήδη προειδοποιήσει για μια ιδιαιτερότητα.

Ο Διευθυντής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Άντι Γιουνγκ δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια της διάσωσης, το πλήρωμά του εντόπισε μερικές σανίδες πολυστυρενίου που φράζουν τα παράθυρα πολλών διαμερισμάτων.

«Αυτές οι πλάκες πολυστυρενίου είναι εξαιρετικά εύφλεκτες και η φωτιά εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα», είπε.

Σύμφωνα με τις αρχές τουλάχιστον  279 είναι αγνοούμενοι μετά την πυρκαγιά που σάρωσε ουρανοξύστες με χιλιάδες διαμερίσματα στη συνοικία Τάι Πο του Χονγκ Κονγκ.

Οι τραυματίες είναι 29 από τους οποίους οι επτά είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

Δείτε live εικόνα από το σημείο:

Κλείσιμο

Οι φλόγες συνεχίζουν να καίνε τις σκαλωσιές από μπαμπού στα κτίρια, αναφέρουν τοπικά μέσα ενημέρωσης. Οι φλόγες τύλιξαν και τα οκτώ κτίρια του συγκροτήματος Wang Fuk Court, με πολλούς κατοίκους να έχουν παγιδευτεί μέσα στα διαμερίσματα.

Το συγκρότημα αποτελείται από οκτώ κτίρια των 31 ορόφων με συνολικά 2.000 διαμερίσματα στα οποία ζουν 4.800 άνθρωποι.

Η Πυροσβεστική εκτιμά ότι η φωτιά είναι υπό μερικό έλεγχο. Η κατάσβεση είναι πάντως πολύ δύσκολη λόγω και του τεράστιου θερμικού φορτίου μέσα στα κτίρια.

Επί τόπου έχουν σπεύσει 128 πυροσβεστικά οχήματα με περίπου 800 πυροσβέστες.



Πώς εξαπλώθηκε η φωτιά

Πυκνοί, σκοτεινοί καπνοί υψώνονταν στον ουρανό το απόγευμα της Τετάρτης, καθώς η φωτιά εξαπλωνόταν αρχικά σε τέσσερις πολυκατοικίες και στη συνέχεια σε ολόκληρο το συγκρότημα. Για την ώρα τα αίτια παραμένουν άγνωστα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, υπήρξαν πολλές αναφορές για εγκλωβισμένους, ενώ ένας άνδρας και μια γυναίκα εντοπίστηκαν αναίσθητοι με εγκαύματα.

Η πυρκαγιά, που αρχικά είχε χαρακτηριστεί επιπέδου 1, αναβαθμίστηκε σε επίπεδο 4 στις 3:34 μ.μ. και έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο 5 στις 6:22 μ.μ., στη μέγιστη κλίμακα σοβαρότητας που χρησιμοποιεί το Χονγκ Κονγκ.

Βίντεο από το σημείο δείχνουν τις φλόγες να καταλαμβάνουν το ικρίωμα από μπαμπού που βρίσκεται στην εξωτερική όψη πολλών διαμερισμάτων, ενώ τμήματα από το πράσινο προστατευτικό πλέγμα κατέρρεαν φλεγόμενα στο έδαφος.

Οι σκαλωσιές αυτού του τύπου κατά την κατασκευή ενός κτιρίου ή κατά την ανακαίνιση είναι συνηθισμένες, αν και η τοπική κυβέρνηση έχει αποφασίσει την αντικατάστασή τους για λόγους ασφαλείας.



