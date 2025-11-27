Τρεις συλλήψεις για την πυρκαγιά σε ουρανοξύστες του Χονγκ Κονγκ - Τουλάχιστον 44 νεκροί και εκατοντάδες αγνοούμενοι
Η αστυνομία κατηγόρησε τους τρεις συλληφθέντες για «βαριά αμέλεια» - Οι πυροσβέστες προσπαθούν να βρουν ορισμένους κατοίκους που έχουν παγιδευτεί στους πάνω ορόφους
Τρεις άνδρες συνελήφθησαν ως ύποπτοι για ανθρωποκτονία εξ αμελείας μετά την πυρκαγιά, δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας. Η αστυνομία κατηγόρησε τους τρεις για «βαριά αμέλεια» σε συνέντευξη Τύπου.
Η αστυνομία βρήκε το όνομα της κατασκευαστικής εταιρείας σε εύφλεκτες σανίδες πολυστυρενίου που οι πυροσβέστες βρήκαν να μπλοκάρουν ορισμένα παράθυρα στο συγκρότημα διαμερισμάτων. Οι αξιωματούχοι πρόσθεσαν ότι υποψιάζονται ότι άλλα δομικά υλικά που βρέθηκαν στα διαμερίσματα - συμπεριλαμβανομένων προστατευτικών διχτυών, καμβά και πλαστικών καλυμμάτων - δεν πληρούσαν τα πρότυπα ασφαλείας.
Η ακριβής αιτία που οδήγησε στην τόσο γρήγορη εξάπλωση της πυρκαγιάς θα αποτελέσει αντικείμενο έρευνας που θα διεξαχθεί από ομάδα εργασίας της αστυνομίας του Χονγκ Κονγκ, αλλά οι πυροσβέστες έχουν ήδη προειδοποιήσει για μια ιδιαιτερότητα.
Ο Διευθυντής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Άντι Γιουνγκ δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια της διάσωσης, το πλήρωμά του εντόπισε μερικές σανίδες πολυστυρενίου που φράζουν τα παράθυρα πολλών διαμερισμάτων.
«Αυτές οι πλάκες πολυστυρενίου είναι εξαιρετικά εύφλεκτες και η φωτιά εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα», είπε.
Σύμφωνα με τις αρχές τουλάχιστον 279 είναι αγνοούμενοι μετά την πυρκαγιά που σάρωσε ουρανοξύστες με χιλιάδες διαμερίσματα στη συνοικία Τάι Πο του Χονγκ Κονγκ.
Οι τραυματίες είναι 29 από τους οποίους οι επτά είναι σε κρίσιμη κατάσταση.
Δείτε live εικόνα από το σημείο:
Fire engulfs a residential building in Hong Kong https://t.co/0l1qX2uth2— Reuters (@Reuters) November 26, 2025
Οι φλόγες συνεχίζουν να καίνε τις σκαλωσιές από μπαμπού στα κτίρια, αναφέρουν τοπικά μέσα ενημέρωσης. Οι φλόγες τύλιξαν και τα οκτώ κτίρια του συγκροτήματος Wang Fuk Court, με πολλούς κατοίκους να έχουν παγιδευτεί μέσα στα διαμερίσματα.
Το συγκρότημα αποτελείται από οκτώ κτίρια των 31 ορόφων με συνολικά 2.000 διαμερίσματα στα οποία ζουν 4.800 άνθρωποι.
Επί τόπου έχουν σπεύσει 128 πυροσβεστικά οχήματα με περίπου 800 πυροσβέστες.
🚨13 KILLED IN HONG KONG FIRE— Sarcasm (@sarcastic_us) November 26, 2025
Massive high-rises in Hong Kong are engulfed in flames -multiple blocks burning, residents trapped, evacuations underway, and tragic loss of lives including a firefighter.#HongKong pic.twitter.com/Sv5hXIlywu
Πώς εξαπλώθηκε η φωτιάΠυκνοί, σκοτεινοί καπνοί υψώνονταν στον ουρανό το απόγευμα της Τετάρτης, καθώς η φωτιά εξαπλωνόταν αρχικά σε τέσσερις πολυκατοικίες και στη συνέχεια σε ολόκληρο το συγκρότημα. Για την ώρα τα αίτια παραμένουν άγνωστα.
Σύμφωνα με την αστυνομία, υπήρξαν πολλές αναφορές για εγκλωβισμένους, ενώ ένας άνδρας και μια γυναίκα εντοπίστηκαν αναίσθητοι με εγκαύματα.
At least four people are dead and three others are injured after a major fire engulfed a residential apartment complex in Hong Kong's Tai Po district on Wednesday, with photos and video from the scene appearing to show serious damage to several buildings. https://t.co/bXXM22GCfQ pic.twitter.com/NmGhkKHcY0— ABC News (@ABC) November 26, 2025
Βίντεο από το σημείο δείχνουν τις φλόγες να καταλαμβάνουν το ικρίωμα από μπαμπού που βρίσκεται στην εξωτερική όψη πολλών διαμερισμάτων, ενώ τμήματα από το πράσινο προστατευτικό πλέγμα κατέρρεαν φλεγόμενα στο έδαφος.
UPDATE: The Fire Services Department raised the alert for the deadly Tai Po blaze to a No. 5 alarm - the highest - at 6:22pm. As of 6pm, five people are dead, three are in a critical condition, one in a serious condition and one in a stable condition. Full updates:… pic.twitter.com/bafLo0rp0f— Hong Kong Free Press HKFP (@hkfp) November 26, 2025
