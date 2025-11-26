Τουλάχιστον 13 νεκροί από τη φωτιά σε ουρανοξύστες στο Χονγκ Κονγκ - Φλεγόμενα συντρίμμια πέφτουν από τα κτίρια, δείτε βίντεο

σήμερα

Βίντεο από το σημείο δείχνουν τις φλόγες να καταλαμβάνουν το μπαμπού ικρίωμα που βρίσκεται στην εξωτερική όψη πολλών διαμερισμάτων, ενώ τμήματα από το πράσινο προστατευτικό πλέγμα κατέρρεαν φλεγόμενα στο έδαφος.Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 128 πυροσβεστικά οχήματα, 57 ασθενοφόρα, 767 πυροσβέστες και 400 αστυνομικοί. Παράλληλα, περισσότεροι από 700 άνθρωποι έχουν μεταφερθεί σε πέντε χώρους φιλοξενίας που άνοιξε το τοπικό γραφείο της περιοχής Tai Po.